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法界：網紅惡評賺聲量 應修法重懲

法界認為鍵盤俠霸凌早已超過合理評論界線。（示意圖）

法界認為鍵盤俠霸凌早已超過合理評論界線。（示意圖）

2024/04/27 05:30

鍵盤俠霸凌 早已超過合理評論界線

〔記者林嘉東／台北報導〕現今網路時代，網路上鍵盤俠為數眾多，且經常對特定公眾人物進行短時間內、大量的謾罵文字或不理性評論，其中含有大量侮辱字眼或情緒字眼，民眾普遍認為，此舉早已超過合理評論界線。

惡意侮辱 只判拘役太輕

善邦法律事務所所長蔡家豪表示，網紅本來就享受因為流量帶來的商業利益，自然要承擔較重的社會責任，一旦網紅對他人惡意評論博取聲量時，依現行公然侮辱罪最重的拘役來判刑仍過輕，建議修法加重利用網路犯公然侮辱罪的犯行，盼有效遏止當前網紅或利用鍵盤網路攻擊的霸凌事件不斷上演。

非情緒、口頭禪、俚語 才觸法

律師林富貴則認為，憲法法庭認為（侮辱）並非抽象不確定的法律概念，應依社會生活習慣，將侮辱定義為故意使用粗鄙言詞，足以貶抑他人人格而言，司法實務上多數公然侮辱案，多因雙方情緒衝突脫口說出的不雅言詞，常伴隨口頭禪或是地方俚語，雖低俗令人不悅，但非難性低，不應成立公然侮辱罪，所以大法官此次就相互攻擊的謾罵言辭，限縮在非情緒、口頭禪及地方俚語才能成立公然侮辱罪。

不過，利用媒體的網紅或政治人物，是經過深思熟慮後故意所為言論，所以大法官對網紅等利用網路博版面所使用不雅言詞，放寬侮辱的構成要件，藉此約束網紅利用網路惡意攻擊人。

但現行法律對網路謾罵構成公然侮辱部分，最重僅科以拘役，應修法科以較重刑度，才能遏止當前網路霸凌事件發生。

文尹國際法律事務所律師張瑋芸說，言論自由雖為普世價值，但並非漫無限制，此釋憲結果雖限縮公然侮辱罪的成立，未來修法後，法院在判決上，宜嚴謹審酌表意人與被害人的個人條件、身分地位、社會責任、個案情狀、被害人處境等因素，並在判決中詳述理由，平衡被害人名譽權及表意人的言論自由保障，非一味強調言論自由保障的重要性，而犧牲被害人名譽。

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