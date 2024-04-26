恐怖情人被分手就殺人 國民法官判無期

陳男殺死前女友，國民法官判處無期徒刑。（資料照）

2024/04/26 05:30

檢怒斥殘忍像屠夫一般 未道歉 無悔悟

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓鋪設瀝青工人不滿同居女友要分手，憤持菜刀砍死對方，基隆地院國民法官審理庭審理時，陳男認罪、請求原諒，稱每天都唸佛經、抄佛經迴向給女友；陳的律師也替被告辯護說，陳男因為「被最愛的人拋棄，才痛下殺手」，與其他更凶殘的無差別殺人行為比較，判無期徒刑過重，請求判處七年六月徒刑。不過案經法官評議後，昨仍依殺人罪判陳男無期徒刑。

稱被最愛的人拋棄才下手 求輕判不成

陳男獲知判決結果不發一語，在三名法警戒護下，還押基隆看守所。

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四十七歲陳男是在去年七月間，不滿交往八年的劉姓女友要分手，趁劉女返回二人同居租處拿取衣物，要求復合遭拒後怒嗆「要死大家一起死」，左手掐住劉女脖子，右手持菜刀，朝劉女頸部猛砍多刀致死。

基院審理時，公訴檢察官吳欣恩在陳男模擬殺害劉女過程後，痛斥陳男只因無法忍受劉女要跟他分手，竟殘忍地像屠夫一般，猛砍劉女七刀致死，劉女頸部的傷口血跡噴濺，比他一百七十八公分的身高還高，犯後迄今未向劉母道歉，未真心悔悟，建請國民法官判處陳男無期徒刑。

基隆地院三名職業法官與六名國民法官，歷經四個多小時評議後，昨下午依殺人罪名，判處陳男無期徒刑。

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