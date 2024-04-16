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扣案虛擬資產監管平台啟用》動輒上億 虛擬贓物直接入庫 安全易監管

新北地檢署昨將扣案虛 擬貨幣共679萬8270顆USDT泰達幣（折合約2億394萬餘元）全數打入法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」。（新北檢提供）

新北地檢署昨將扣案虛 擬貨幣共679萬8270顆USDT泰達幣（折合約2億394萬餘元）全數打入法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」。（新北檢提供）

2024/04/16 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用，由新北地檢署搶得頭香，將檢方之前查扣、暫存在電子錢包（冷錢包）中的兩億多元價值的泰達幣打入此平台；法務部表示，建置此平台，取其類似「虛擬贓物庫」的「入庫」概念，可解決以往暫存電子錢包（冷錢包）有安全疑慮、省去程序繁瑣及動用大批檢警人力的缺點。

解決以往暫存冷錢包 有安全疑慮

法務部官員指出，檢警之前偵辦查扣地下匯兌集團、詐騙集團利用幣商洗錢等相關犯罪，均查扣大量虛擬貨幣，價值動輒上千萬元，甚至上億元之多，保管上並不容易，也造成保管人員心理上不小負擔。

原本的保管方式較為繁瑣，是由司法警察將查扣的虛擬貨幣打入相關檢察機關的電子錢包（冷錢包）中，不過，為安全起見，密碼通常較為冗長，不容易記憶，因此設計該電子錢包的密碼、助記詞及冷錢包實體（如同檔案）分別由不同人員保管，但是此做法程序繁瑣，較無效率可言，也有保管不易等安全疑慮。

官員表示，法務部建置啟用的「扣案虛擬資產監管系統平台」，是採取直接「入庫（贓物庫）」的概念，即系統平台設有各地檢署的帳戶，司法警察查扣到虛擬資產（虛擬貨幣）後，直接打入平台，不僅安全、省掉繁瑣程序，而且也具容易監管等優點。

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