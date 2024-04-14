許宗力發信止血 法官看法兩極

士林地院法官李昭然不幸辭世，司法院內網的「法官論壇」出現大量探討、批判司法制度與工作環境的貼文。（資料照）

2024/04/14 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官李昭然墜樓死亡，司法院內網的「法官論壇」出現大量探討、批判司法制度與工作環境的貼文，司法院長許宗力雖發出公開信試圖止血，但仍有眾多音量不領情，而且逼退聲四起；也有法官緩頰稱，修法增補司法人力操之在國會，要許負全責不盡公允。

有人認為不痛不癢

也有人幫緩頰

法官論壇出現爆量帖子，直指院長許宗力雖宣稱司法院「難辭其咎、做得遠遠不夠」，卻把院長的責任推給「司法行政團隊」，引用數據欲佐證自己做了很多事，但不符客觀事實；還有法官酸說，整封公開信只有「難辭其咎」是對的。

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有法官發文認為，許宗力發表不痛不癢的官式文章，宣揚七年內增加了幾個法官、法助、人力，有用嗎？這幾年法院離、退職的人有多少，司法院始終無動於衷，還誇稱一個法官配一個法助；小法官並氣憤稱，就憲法法庭而言，能否公開每位大法官有幾位助理跟研究法官、每年做成多少判決、幾件延遲宣判、與一般法官資源差多少、效率如何管考？

另有法官指出，許任內案量增加速度遠比人力增補快，司法勞動條件急速惡化，憲法訴訟從基層抽調法官去幫大法官研究，又推動商業法院、勞動專庭、國民法官專庭，排擠法官人力，損傷審判。有人認為改善血汗司法是「做一步，退三步」，建議各法院限量分案，救救其他搖搖欲墜的靈魂。

還有法官說，推動的司法政策或只改善民眾觀感，但基層在意的是「我到底要加多少班？」一個上班日至少要產出一件判決，如果花太多時間審判，管考的數字就會很難看；書記官低薪事務繁重、人力不足也是問題，難道要等到集體辭職，司法院才願意重視問題？

不過也有法官認為，增補人力攸關國會修法，並非操之在司法院或院長，且法官的薪酬不比勞工差，各行各業都有各自的工作壓力，應自我調適心態，尋求專業協助，若真的無法負荷，轉個念也可離職去當律師，退一步海闊天空，家人與身體才最重要。

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