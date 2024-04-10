侄子鬧事未開槍？國民黨彰化議員服務處驗到7彈孔

縣議員楊竣程服務處鐵門被發現留下痕跡，疑似彈孔但未貫穿。（民眾提供）

2024/04/10 05:30

楊竣程稱2年前金錢糾紛導致 因是親人才未報案

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港鎮服務處，昨被踢爆於本月七日凌晨遭多名惡煞開槍恐嚇，還有人持棍棒破壞鐵門，楊竣程否認，但警方昨晚到現場鑑識調查，在服務處鐵門上發現七處疑似彈孔但未貫穿的痕跡，且發現二個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，警方已調閱監視器掌握特定人士和車輛追查中。

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警調監視器掌握特定人

警方在事發第一時間沒接獲報案，昨天傍晚事件被媒體披露後，立即到場調查。鹿港警分局說，現場發現二個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，鐵門也有被破壞痕跡，至於當晚有多少人到場以及是什麼糾紛引起，要進一步釐清。

真的是親屬？警要釐清

由於服務處僅距離當地派出所七百公尺，案發時未驚動到當地派出所，警方在第一時間也沒有接獲相關報案，而楊竣程也否認有此事。不過，根據住服務處附近的民眾告知，當天確實有聽到疑似槍聲的掃射聲，案發後地方傳得沸沸揚揚。

民眾稱有聽到掃射聲音

據了解，楊竣程的財務問題複雜，二年前曾因金錢糾紛，服務處遭人破壞，這次服務處又再次被破壞且疑似被開槍，地方傳聞可能跟賭債糾紛有關，但傳聞被楊竣程否認，他一開始接受本報記者電訪時表示，那是二年前肇因於金錢糾紛的陳年往事。

不過，在警方現場鑑識後，楊竣程又改口表示，那是侄子酒後鬧事，但未開槍；不過，鹿港警分局長林英煌說，雙方是否真的為親屬還要再釐清。

楊竣程改口說，他與侄子二年前有金錢糾紛，數日前侄子喝醉，兩人口角，侄子七日凌晨帶人到服務處外鬧事，但未開槍，「因為是自己的侄子，才沒報案 。」

楊竣程說，警方已到服務處採證，他與侄子會到警察局做筆錄，侄子也已向他道歉。另外，有人放話他的服務處被開槍，他將提告。

稍早楊受訪時表明，這是二年前陳年往事，雙方有金錢糾紛，為什麼二年前的舊影片最近又流出，他也很納悶，記者進一步再問，提告是針對二年前來砸服務處的那批人嗎？此時，楊竣程以有事要忙，就掛掉電話，沒有正面回應究竟是告誰。

彰化縣議員楊竣程位於鹿港的服務處，昨晚拉下鐵門。（民眾提供）

國民黨籍彰化縣議員楊竣程。（取自議會官網）

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