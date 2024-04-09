掰代辦房貸信貸 台中飛虎幫盜1600人個資

警方搜出大批筆電、數據機、民眾信用評估單等證物。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/09 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕廿八歲台中市飛虎幫黃姓成員，前年開始設置詐騙話務機房、從事假借貸詐騙，他多角化經營，另經營轉帳水房、替其他詐團的假投資詐騙洗錢，警方循線逮十五嫌，粗估至少有一千六百人的個資被盜，財損超過一千四百萬元，詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌送辦，台中地檢署先起訴黃等二人。

警方調查，該詐團假冒國內知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低的客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，在臉書粉專及LINE等社群平台投放廣告，以不收服務費為幌子，誘使需錢孔急民眾填寫LINE表單提供個資，再騙取他們將證件、存簿拍照傳送。

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刑事警察局偵九大隊與台中市警方共組專案小組，掌握黃男在台中市北屯區兩處公寓分設話務機房及轉帳水房，水房還將錢轉至第二層的外幣帳戶，再轉至美國的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，初步查出有廿一人被騙走一千四百萬元，其中光一名七旬退休老婦就被騙一千二百萬元。

警方去年開始執行四波查緝行動，查獲假貸款話務機房犯嫌十一人，溯源再逮假貸款機房主嫌黃男、水房主嫌卅歲谷男及成員劉男、葉男等四人，查扣電腦主機、手機、民眾信用評估單、教戰守則等。

警方查出，其中水房成員劉男及葉男另涉彰化一起地下匯兌強盜案，當時他們假冒地下匯兌業者，吸引外籍移工換匯，等有移工帶錢到指定地點，隨即動手行搶，五天內犯下三起強盜案，得手近二百萬元，此案目前法院審理中。

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