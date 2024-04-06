清明連假聚賭 火辣女荷官勾賭客

警方破獲藏身歇業酒吧，以美女荷官為噱頭的職業德州撲克賭場。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/06 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一家職業德州撲克賭場藏身歇業酒吧，以免費零食、飲料自助吧及美女荷官作為賣點吸引賭客前來賭博，北市警中山分局建國派出所據報後，經長期埋伏監控，發現該賭場欲在清明連假開賭，大撈一筆，昨天凌晨直接破門，搗破賭窟，當場逮捕陳姓負責人、二名女荷官、工作人員等七人，以及十一名賭客，帶回偵辦。

歇業酒吧藏德州撲克賭場

警方調查，上個月，該職業賭場接手承租北市復興北路一間歇業酒吧，利用一樓與地下一樓原有內部的酒吧陳設，改造為職業德州撲克賭場，二個禮拜前開張聚賭，不僅招攬外型姣好的女荷官，吸引男賭客上門，還有工作人員主動提供餐點、飲食等服務。

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為了躲避警方查緝，該賭場保留歇業酒吧招牌作為掩飾，並裝設二支監視器監控門口，大門設置密碼鎖，而賭客由負責人透過LINE通訊軟體成立群組，不定期相約前來，由工作人員於門口引導入內與過濾身分，通常從深夜十點聚賭至天亮。

經清查，賭客都相當年輕，有餐飲業、工程師、房仲業等等，皆是透過朋友一個一個介紹，拉進賭客LINE群組，相約聚賭。

昨天零時許，警方找來特勤人員直接強行破門，逮捕負責人、工作人員、女荷官與賭客等十八人，現場查扣籌碼、撲克牌、切牌卡、莊位牌、計時器、門禁遙控、監視器設備等贓證物。警詢後將陳姓負責人與相關工作人員等七人依賭博罪移送檢方偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

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