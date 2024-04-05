墾丁「台灣祭」一房難求 幽靈民宿詐騙 6~70人受害

恆春半島「台灣祭」一房難求，有多達6、70人訂房時遭到「幽靈民宿」詐騙，等人到了墾丁才發覺無房可住。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/05 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨起展開的恆春半島「台灣祭」活動熱鬧滾滾，舉辦熱期一房難求，尤其昨天、今天的核心區訂房率，幾乎都高達九成多或客滿，沒想到當地民宿業者發現，特地來「台灣祭」一遊的民眾，竟有多達六、七十人訂房時遭到「幽靈民宿」詐騙，等人到了墾丁才發覺無房可住，恆春警方證實已有受害人報案，正擴大追查。

核心區旅宿 幾乎都客滿

恆春半島各大民宿群組，昨天上午起陸續傳出有民眾臨時徵求住房，由於連假通常會提早訂房，臨時找房的情形罕見，詳問之下，才知不少旅客是被網路兜售訂房的手法欺騙。

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警方指出，報案人日前在IG接獲自稱民宿業者的訊息，表示台灣祭期間還有空房，馬上匯出一千三百元訂下，昨天欲入住時，店家告訴對方沒有他的訂房資料，民眾才驚覺遭詐，氣得報案。對於民宿群組上指稱有大量旅客受害，警方也擴大清查中。

詐團假冒店名 網路兜售

警方表示，活動期間熱區的旅宿業者訂房幾乎都客滿，詐騙集團趁此熱潮作祟，假冒某些民宿的店名或東拼西湊旅店的環境照等，張貼在社群網站上，讓民眾誤認是民宿業者招攬生意而下訂，直到抵達民宿，發現已停業或沒有他們的訂房資料，才驚覺受害。警方建議民眾訂房前應查證清楚，可透過第三方訂房網站或逕向旅店查證，並留下可查詢的訂房紀錄，勿與業者私訊訂房或付款。

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