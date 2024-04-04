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首頁　>　社會

《高雄》造勢完請吃海鮮 國民黨議員樁腳遭判刑

2024/04/04 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市林園、大寮選區議員黃天煌尋求四連霸，其陳姓樁腳一家三口帶卅多位鄉親到屏東吃海鮮大餐換取支持，被檢察官起訴，三人均依違反選罷法判刑三年二月至三年四月。

判決指出，陳姓男子為了感謝黃天煌幫忙介紹工作給他兒子，二○二二年十月，黃在林園成立競選總部時，陳男、陳妻及女兒幫忙找人到場造勢衝人氣，隨後聘請遊覽車把卅多位鄉親載到屏東吃海鮮。

檢調獲報展開蒐證，發現陳男在車上要選民支持黃爭取連任，經傳喚陳男及十多位里民，偵結後依違反選罷法起訴陳家三口。

選舉結果黃天煌連任成功，雄檢向法院提出當選無效之訴。高雄地院法官認為，無法證明黃天煌涉入陳姓樁腳等人支付車輛租金及餐費等事宜，駁回雄檢之訴。

陳家三口審理時辯稱，當天造勢活動，怕他們肚子餓才提議去東港吃飯，僅是里民間博感情的餐宴；但法官認為，陳妻早在造勢前一個禮拜就向海鮮餐廳訂了四桌，且十月初訂遊覽車時，也有清楚告知要先去造勢，再去東港吃飯，認定預謀籌劃餐宴，且陳家人逐桌敬酒感謝選民參與黃天煌總部成立，罪證明確，依違反選罷法「交付不正利益罪」各判徒刑，可上訴。

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