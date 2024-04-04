兒趁母吃飯剁頭 聲請精神鑑定獲准

連男去年七月行凶後渾身是血，呆坐在地，圖為被捕情形。（資料照）

2024/04/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕新北市新店區去年七月發生五十九歲連姓兒子殺害八十四歲母親，再剁下頭顱，檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴連男前，已由榮民總醫院替他作過精神鑑定，指他雖罹患身心疾病，但案發時尚未達心神喪失狀態，仍有辨識能力。全案後來移由台北地院審理，律師團聲請二度鑑定，改由台灣大學醫學院負責，已獲同意。

裁定指出，律師團聲請替連男進行「精神鑑定」、「量刑前調查／情狀鑑定」；法官認為有理由，也有其必要性，上月中已裁准。

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鑑定有五個方向，包括一、連男是否有「就審能力」？二、連男行為時，是否因精神障礙或其他心智缺陷，致刑法十九條第一項規定的「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，或「辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」？

三、連男是否「足認有再犯或有危害公共安全之虞」，應依刑法第八十七條第一項或第二項規定，令入相當處所或以適當方式施以監護？建議期間為多長？四、評估連男的生活狀況、品行、智識程度等事項；五、就「醫療心理社會復歸或處遇建議」、「刑罰感受性評估」等事項，一併鑑定評估。

這起逆倫悲劇發生在去年七月四日，警方趕赴現場驚見行凶連男渾身是血，呆坐在地，年邁母親則躺在客廳沙發旁，屍首分離慘死。檢警調查，連男當天因不滿被責問為何未外出工作，竟趁母親在客廳吃午餐時，先推倒在地並持菜刀朝母親後頸猛砍多刀致死，再剁下頭顱。

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