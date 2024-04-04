泰源監獄錯放殺人犯 抓回發監 矯正署：增假釋覆核機制把關

泰源監獄錯放的殺人犯吳哲銘已抓回，昨凌晨發監執行。（記者陸運鋒翻攝、資料照）

2024/04/04 05:30

蔡清祥責令矯正署徹查

〔記者吳政峰／台北報導〕男子吳哲銘犯下新北永和「歡樂聯盟KTV」槍擊殺人案，被處無期徒刑，拘禁在泰源監獄十七年，二○二一年因李姓輔導員疑錯植假釋分數，意外獲釋，引發其他受刑人不滿，向監察院檢舉。法務部長蔡清祥震怒，責令矯正署徹查；矯正署長周輝煌昨表示，全案已移請台東地檢署偵辦，並將增加假釋覆核關卡，並全面檢視有無其他錯放的人犯。

全面檢視有無其他錯放案

蔡清祥指出，矯正署陳報本案後，他第一時間要求徹查，不管是承辦人或督導人員的行政刑事責任都要查明，因東檢已分案偵查，矯正署蒐集相關證據後，應立即函送東檢併案查辦。

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蔡清祥並責令矯正署深切檢討，對於監所可能發生的狀況預先防範，引以為戒。

錯放4人 僅1人重核後達假釋門檻

周輝煌指出，經查李員經手的假釋案，共有四人的分數錯植，包含吳哲銘等三人已撤銷假釋，返監執行，另一人重核後仍達假釋門檻，僅延長十二天的保護管束。李員已記過兩次並調職，不再辦理假釋業務。

周還要求矯正機關組成審查小組複查受刑人分數，並分別輸入受刑人各面向分數，避免指定單一承辦人員負責，另延長審核作業時間，強化教化人員專業職能。

李員約詢時一度緊張昏倒

據悉，李員接受法務部約詢時，一度緊張換氣過度而昏倒，而新北地檢署前天指揮警方在永和拘獲吳男，他一度不服，向新北地院聲請提審但被駁回，檢方昨凌晨立即將他發監執行。

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