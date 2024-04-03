檢界「退案王」吳志成 罰俸百萬

宜蘭地檢署前檢察官吳志成。（資料照）

2024/04/03 05:30

懲戒法庭︰罔顧卷內事證 違反規定急欲簽結

〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院職務法庭審理宜蘭地檢署前檢察官、有「退案王」稱號的吳志成違失案，昨日認定他無視卷內證據，亦未兼顧被害人權益，對涉有犯罪嫌疑被告認為無繼續偵查必要，竟違反規定多次欲簽結，處罰俸六月，約百萬元。本案同時首度畫下檢察官知悉犯罪嫌疑後，應啟動偵查的時點，即檢察官基於「法律專業知識」、「明顯」可判定、被告「涉有犯罪嫌疑」，符合這三要件，就應繼續偵查，不得任意簽結。

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創首例確立啟動偵查3要件

判決指出，吳志成（二○二二年六月七日退休）二○一九年承辦一起毒品案，警方在宋男住處查扣廿二包安非他命，宋男也承認自購毒品，宋妻更稱毒品是老公叫她買，明顯可判斷宋涉有犯罪嫌疑，但吳卻以「依現有事證無偵查必要」、「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」為由，兩度欲簽結。

此外，警方函送一名官姓男子涉開槍恐嚇兩名被害人，現場留有彈殼，監視器也拍到持槍抵頭畫面，吳志成卻以「爾後如有新事實、新證據，再另案偵辦」、「依現有事證無繼續偵查之必要」為由，三次欲簽結。主任認為不妥二度退件，並明示其簽結與規定不符，未料吳不服從主任指揮監督，第三次仍欲簽結。

職務法庭認為吳志成無視兩案卷內證據資料，依檢察官的「法律專業知識」，「明顯」可判斷被告「涉有犯罪嫌疑」，有繼續偵查必要，竟違反規定多次欲簽結，還不服從主任監督，違失情節重大，昨日判決罰俸六月，可上訴。本案見解將作為檢察官日後知悉犯罪嫌疑，是否啟動偵查的參考門檻。

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