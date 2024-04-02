51年來首位 台中港警女中隊長成「嬌點」

朱宇莉是台中港務警察總隊五十一年來最年輕、也是首位女性中隊長。（港警提供）

2024/04/02 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕五十一年來台中港務警察總隊首位女性中隊長報到！台中港務警察總隊自一九七三年成立以來，歷任中隊長皆由男性擔任，近日人事異動，南突堤中隊長一職由廿六歲的警務員朱宇莉接任，成為台中港警總隊有史以來最亮眼且最年輕的首任女性中隊長。

朱宇莉畢業於中央警察大學行政警察學系八十五期，在校表現優異，畢業後分發警政署保一總隊擔任分隊長職務，曾帶隊支援雙十國慶、跨年活動安全維護勤務，也配合執行防疫檢疫等工作，深獲長官好評。

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因家住台中市，朱宇莉返鄉服務，去年五月申請調任台中港警總隊任警務員，並且扮演「關老師」角色，走訪基層關心同仁身心健康，她的個性爽朗，積極進取，出任中隊長一職，不僅是台中港務警察總隊成立五十一年來首位女性中隊長，也是最年輕的中隊長。

台中港警總隊長蔡燕明表示，警察工作多元，期許朱宇莉發揮所長，儘速掌握轄區狀況，推行社區警政二．○，建立友善通報網、加強與港區友軍單位聯繫，執行打詐、反毒查賄等當前重點工作，共維港區安全。朱宇莉表示，很感謝總隊長給她機會，她會努力做好中隊長的工作，守護港區治安。

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