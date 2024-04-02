為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

51年來首位 台中港警女中隊長成「嬌點」

朱宇莉是台中港務警察總隊五十一年來最年輕、也是首位女性中隊長。（港警提供）

朱宇莉是台中港務警察總隊五十一年來最年輕、也是首位女性中隊長。（港警提供）

2024/04/02 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕五十一年來台中港務警察總隊首位女性中隊長報到！台中港務警察總隊自一九七三年成立以來，歷任中隊長皆由男性擔任，近日人事異動，南突堤中隊長一職由廿六歲的警務員朱宇莉接任，成為台中港警總隊有史以來最亮眼且最年輕的首任女性中隊長。

朱宇莉畢業於中央警察大學行政警察學系八十五期，在校表現優異，畢業後分發警政署保一總隊擔任分隊長職務，曾帶隊支援雙十國慶、跨年活動安全維護勤務，也配合執行防疫檢疫等工作，深獲長官好評。

因家住台中市，朱宇莉返鄉服務，去年五月申請調任台中港警總隊任警務員，並且扮演「關老師」角色，走訪基層關心同仁身心健康，她的個性爽朗，積極進取，出任中隊長一職，不僅是台中港務警察總隊成立五十一年來首位女性中隊長，也是最年輕的中隊長。

台中港警總隊長蔡燕明表示，警察工作多元，期許朱宇莉發揮所長，儘速掌握轄區狀況，推行社區警政二．○，建立友善通報網、加強與港區友軍單位聯繫，執行打詐、反毒查賄等當前重點工作，共維港區安全。朱宇莉表示，很感謝總隊長給她機會，她會努力做好中隊長的工作，守護港區治安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播