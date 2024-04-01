臉書打美女荷官誘賭客 桃警抄2賭窟

張男在臉書社團主打「美女荷官」吸引賭客上門。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/04/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市卅二歲張姓男子在臉書社團散發招攬賭博廣告，標榜「場地高級舒適、提供餐飲，還有美女荷官桌邊服務」，果然吸引不少賭客上門，桃園警分局偵查隊員警執行網路巡邏發現，經監控蒐證後於昨日凌晨收網，當街逮捕在外等待客人的張男，隨後進入賭場逮到兩名女荷官及八名賭客。

逮女荷官、賭客等11人

警方表示，網巡發現張男在臉書社團散發招攬賭博廣告，打出提供優質場所及餐飲，並有美女荷官服務為號召，桃園警分局偵查隊組成專案小組監控蒐證，發現張男為規避警方查緝，會自己現身路口帶客，一旦有風吹草動，也方便就地逃跑。

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專案人員蒐證後，昨日凌晨二點前往桃園區民安路一處民宅查緝，先在周邊布下天羅地網，趁張男外出等待客人之際將其控制，進入賭場後，分別查獲一樓麻將場及三樓德州撲克場賭桌，逮到兩名女荷官及八名賭客，由於員警來得太突然，賭客連起身逃跑的機會都沒有，現場也查扣賭資、抽頭金共五萬餘元及賭具一批。

八德查獲天九牌賭場

另外，八德警分局日前也接獲線報，指稱有賭場隱身在八德區廣興路一棟民宅，昨天凌晨會同桃園市警局保安大隊霹靂小組破門攻堅，破獲藏在二樓的天九牌賭場，逮到四十九歲賭場負責人吳姓男子、五十三歲把風人員王姓女子及男、女賭客共十一人，查扣賭資約一○三萬元、抽頭金六萬元、天九牌一副、帳冊等證物。警方還在民宅的三樓查獲五名越南籍失聯移工，分別依法送辦。

警方攻堅搗八德賭場，還在三樓發現五名逃逸移工。（記者鄭淑婷翻攝）

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