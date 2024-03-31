士林工地坍塌壓扁山貓／移工落跑7年多 打黑工魂斷異鄉

駕駛小山貓的越南籍潘姓工人逃生不及，慘被壓死在駕駛座上。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/31 05:30

2同事竟逃走

〔記者王冠仁、楊心慧／台北報導〕台北市士林區福港街一處工地，昨進行預售屋銷售中心拆除作業，未料怪手施工時導致二樓地板坍塌，壓死下方駕駛小山貓的越南籍潘姓工人；全案除了有施工安全防範面不足、違反建築法和職安法等問題外，更誇張的是，事發後另名開怪手的台灣籍工人及一名越南籍工人當場落跑，警方查出死者是逾期失聯七年多的移工，懷疑是二人落跑主因，另一名逃走的移工，不排除也是逾期失聯者，警方正全力追查二人下落。

開罰36萬 勒令停工

台北市建築管理工程處昨對起、承、監造人及樣品屋監拆建築師各開罰九萬元、共三十六萬元，並勒令停工。台北市勞動檢查處也依違反職業安全衛生法開罰卅萬元。市長蔣萬安表示，現場須符合所有安全標準後才能復工。

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警方調查，案發前卅二歲潘男與台籍工人、越南籍工人，三人分駕三輛大小不同的挖土機作業，下午一時許疑因施工不慎，現場建築結構不穩，銷售中心的二樓地板忽然坍塌，駕駛小型挖土機的潘男正在一樓施工，逃生不及被天花板壓住。消防人員趕到現場，發覺潘男已慘死在駕駛座上，另兩名開挖作業工人都逃逸無蹤。

工程負責人張姓男子受訪說，當時是現場建築的鋼樑彎曲，工人打算用大型怪手從旁支撐再進一步進行拆除作業，沒料到坍塌過程太快，一人逃生不及。

建管處長虞積學表示，初步調查該案起造人為富璟建設公司，僅申報開工尚未實際施工，部分倒塌樓板阻礙福港街二一○巷道通行；第一時間聯絡土木技師公會初步判斷，現場無地基下陷或地層擾動情形，也無危害周鄰公安疑慮，隨即要求承包商調動機具，排除巷道障礙恢復通行。

台北市士林區一處工地坍塌，駕駛小山貓的越南籍潘姓工人逃生不及，慘被壓死在駕駛座上。（記者王冠仁翻攝）

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