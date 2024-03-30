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車主開走讓渡車算偷？關鍵在使用權誰屬

社區監視器拍下向男到基隆開走BMW M3時的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

社區監視器拍下向男到基隆開走BMW M3時的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/30 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕民眾向銀行借貸購買車輛後，銀行持有抵押權，而車主則有所有權及使用權，若未依約歸還款項，銀行可將車收回，出賣後貼補損失。律師柯林宏表示，若像案件中，車主所將車輛使用權讓渡給他人，卻又將車「開走」，須看其動機為何，才能認定是否涉犯竊盜罪，各方見解大不相同。

警方第一時間認定不算偷

被害人得知車輛遺失後由劉姓業務員向新北市中和警分局報案時，警方第一時間認定M3車主仍是向妻，應不構成車輛竊盜，但因車行將車子停放在定點，把原車牌拆下，換上另兩面車牌，上面的兩面車牌是車行所有，便依車牌失竊案受理；但到台北市中山警分局報案時，受理員警則認定，該車屬於抵押物，依契約應歸屬債權人，故以竊盜案受理，而基隆警方也朝竊盜罪方向偵辦。

易地報案 改朝竊盜偵辦

律師柯林宏則表示，案發當下車主仍持有所有權，雖然使用權已經讓渡給債權人，車主是否可以繼續使用，仍有疑義；而使用權乃是權利之一種，並不是竊盜罪構成要件中的動產，因此恐難以竊盜罪究辦；反而是車主夫妻利用車子當作詐術工具，用來騙取債權人的借款，事後又將車子歸還給貸款銀行，讓債權人索討無門，反而可能構成詐欺罪嫌。

律師房彥輝則指出，若案件中車輛是由抵押權人（如銀行）扣走，而車主又將車子偷回去，則會構成刑法竊盜罪，情節嚴重的話則會構成加重竊盜罪。

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