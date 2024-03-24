佳豐鋁業 3年12項違規

高雄市湖內區佳豐鋁業公司的廠房昨爆炸釀2死6傷，分送高、南市6間醫院搶救。（民眾提供）

2024/03/24 05:30

〔記者黃良傑、蔡清華／高雄報導〕昨發生爆炸造成二名員工死亡的佳豐鋁業公司，近三年內的勞動檢查有五度違規，因已於限期內改善而未開罰，此外，該公司還曾違反廢棄物清理法，被開罰七張罰單、共裁罰六萬元。

勞檢違規5項 7度違反廢清法

高雄市政府勞工局表示，自二○二一年以來，三年期間共對佳豐鋁業工廠進行十四次職業安全衛生勞動檢查，共發現五項違規事項，包括未依規定針對新進勞工、特殊作業勞工實施安全衛生教育訓練、教育訓練時數不足，以及未依規定實施機械設備與車輛機械自動檢查，當時皆通知其限期改善。

請繼續往下閱讀...

勞工局表示，雇主未依規定實施安全衛生管理及自動檢查，以及未對勞工施以工作與預防災變之必要安全衛生教育訓練，經通知限期改善，屆期未改善者可處三萬至十五萬元罰鍰，但由於佳豐當時均於限期內改善，因此三年內未對該廠處以罰款。

高雄市環保局表示，自二○二一年以來，共對佳豐鋁業進行廿三次空污、噪音、廢棄物等環保稽查，查出七度違反廢棄物清理法，開出七張罰單，共計裁罰六萬元。

高市消防局表示，佳豐鋁業最近一次檢修申報專業性複查，檢查結果符合規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法