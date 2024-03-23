《台南》南區拒室內靶場 警局將易地興建

南市警局表示，室內長槍靶場安全性比戶外高，絕對可以保證安全。圖為永康室內短槍靶場。（南市警局提供）

2024/03/23 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警察局規劃在南區鯤鯓路交通大隊西側空地興建南區多功能訓練中心，其中二樓做為室內長槍靶場，因地方居民擔心噪音和安全問題而強烈反對，市警局評估後決定取消，將爭取訓練中心易地興建，預計兩週內確定地點。

議會保安委員會昨天召開「市警局南區多功能訓練中心設置適宜性」座談會，多位議員、市警局、都發局、財稅局及里長、立委代表等人出席。

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市警局副局長鄭榮崑表示，三月十四日市警局在南區舉辦說明會蒐集民意後，決定南區多功能訓練中心朝易地興建規劃。警政署分四年編列預算五億六千九百多萬元，今年執行一千二百萬元規劃費，警政署必須在五月前編列明年訓練中心興建預算。

警察局說，員警長槍射擊訓練原本一年四次，因向軍方靶場商借不易，目前一年只能訓練一次。

與會議員表示，因地方強烈反對室內長槍靶場，希望訓練中心另覓地點，並在兩週內找出適當地點，同時請立委協助爭取易地興建及保留預算，要求警察局在四月議會定期會前提出報告。

鄭榮崑說，室內長槍靶場安全性比戶外高，絕對可以保證安全，警方將評估新地點，兩週內確定。

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