交保後串證 國民黨北市議員陳重文更裁羈押

國民黨台北市議員陳重文（右）被控圖利警用監視器業者，台北地院昨下午再度召開羈押庭，更裁羈押禁見，陳昨深夜被送往台北看守所。（記者廖振輝攝）

2024/03/22 05:30

〔記者張文川、施曉光／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器、光纖網路業者，收受台智光公司負責人李慶煌提供的不正利益，向北市府施壓要求提高警用監視器預算，法官原本裁定陳男二百萬元交保，檢方抗告後，高等法院發回更裁；台北地院昨重開羈押庭，認為本案金流錯綜且關係密切，確有事實足認陳有勾串共犯或證人之虞，交保金只能擔保他逃匿後可沒入，無法保證不勾串，為確保共犯與證人證詞的貞潔，更裁羈押禁見。

陳承認部分事實 仍可能翻供

據了解，陳重文交保後，曾聯繫接觸證人，使證人不堪其擾，向檢廉反映，檢方掌握此一交保後的勾串新事證，以有串證事實為由提起抗告，逆轉聲押獲准。

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裁定指出，陳重文承認部分事實，涉犯貪污治罪條例的圖利罪、財產來源不明罪、公司法的資本不實等罪嫌疑重大，本案彼此間金流錯綜、關係密切，陳雖形式上符合圖利罪要件，但實質上已獲不明來源財產的利益，是否收賄須再查明，縱使陳暫時承認部分事實，將來仍有可能避重就輕及翻供，甚且勾串共犯或證人。

交保保證金 無法保證不勾串

法官認為，刑事訴訟法對於勾串並無有效的預防規定，被告逃匿時沒入保證金的手段，也無法擔保不勾串；為保全證據，衡量本案是貪污犯行，侵害公帑，影響社會層面深遠，強制處分應偏向維護公共利益，因此裁定羈押禁見。

陳重文遭押，國民黨是否給予黨紀處分？文傳會主委李彥秀表示，從政黨員涉入司法案件，都會依照相關規程處理。

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