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毒販擁雙槍、百發子彈 落網

警方在余姓毒販家中查獲各式新興毒品、兩把改造手槍及113發子彈。 （記者鄭景議攝）

警方在余姓毒販家中查獲各式新興毒品、兩把改造手槍及113發子彈。 （記者鄭景議攝）

2024/03/22 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局打詐、掃毒，全力執行「安居專案」總動員，連日來強力掃蕩販毒等犯行，其中溯源鎖定一名上游毒販查緝時，發覺這名余姓毒販竟擁有兩把改造手槍及一一三發子彈，以強大的火力來防備交易時遭到黑吃黑，警方逮人時，還在他的住所起出少見的卡西酮哈密瓜錠，詢後依毒品及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦。

強大火力 防黑吃黑

大安警分局追查，住桃園市八德區的余男，之前與人交易毒品，警方先逮捕下游毒蟲，溯源時盯上他，查知余男販賣咖啡包等新興毒品，多半透過面交方式在桃園販賣；經過多日埋伏跟監，本月持搜索票及拘票前往余男住家，除查獲卡西酮哈密瓜錠及咖啡包等毒品，還查獲兩把改造手槍及一一三發子彈。

北市警安居總動員

警方表示，配合警政署及高檢署「安居緝毒專案」，全力打擊各類毒品犯罪，大安分局今年一月以來，計緝獲毒品犯嫌二○六人，查扣毒品咖啡包一○八二 包、一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、三級毒品卡西酮、彩虹菸、毒郵票等計一點九八公斤，並針對大麻施用、持有人口進行加強查緝，查扣二級毒品大麻三三八公克、大麻煙彈一九二顆、大麻膏七八六公克。警方表示，將持續動員加強查緝，全力打擊掃蕩，絕不姑息。

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