拐少女暴力性愛逼賣淫 3婚男判67年半

3婚男拐少女暴力性愛逼賣淫。圖為示意圖。（資料照）

2024/03/21 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕才廿七歲已娶第三任老婆的男子許至勛，誘拐網路認結識的十三歲少女同居，少女不願跟他做愛即遭暴力相向，而他缺錢花用更逼少女賣淫，甚至要她拍裸照向網友借錢，南投地院將許男以兒少性剝削意圖營利等九個罪名，各判處三年半到十年二月不等有期徒刑，總計六十七年六月，應執行十四年六月，併科罰金十五萬元。

許男是在二○二一年九月底在IG結識當時十三歲少女「小婷」（化名），誘其發生關係並與其同居，同居期間「小婷」有三次不願與其做愛，就被他打罵，有一次甚至打到昏倒。

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逼拍裸照借錢給他花

許男因自己缺錢，假冒「小婷」身分到交友網站認識男網友，談妥一次性交易五千元，逼小女友去賣淫，「小婷」怕被打，只好被載到摩鐵與不認識男子性交易。有一次到房間後拒絕辦事，許男責罵一頓後，又逼她回去交易。許男惡行不只於此，後來又逼「小婷」拍裸照向男網友借錢給他花用，借款金額二千至五千元。

南投地院近日審結該案，法官將許男各依強制性交罪、兒少性剝削之意圖營利罪等罪名，共判處九個有期徒刑，最短的是三年六月，最長的是十年二個月，全部刑期高達六十七年六個月，法官認為實質累加刑期過長，違反罪責原則，因此宣告執行刑為十四年六個月，併科罰金十五萬元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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