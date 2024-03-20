闖鐵軌害自強號急煞 老婦不起訴

苗栗縣七十八歲陳姓老婦闖入台鐵海線軌道不起訴。（資料照）

2024/03/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣七十八歲陳姓老婦闖入台鐵海線軌道，一列自強號見狀當場鳴笛急煞，老婦事後被鐵路警察依公共危險罪嫌送辦。老婦聲稱當時站在軌道旁，沒走到鐵軌上，苗栗地方檢察署也認為老婦就算橫越鐵軌，頂多是自身有被列車撞擊的危險，但並不會造成火車傾覆或破壞，無妨害火車行駛安全，予以不起訴處分。

這名陳姓老婦人於去年十月十九日早上八點多，闖入後龍鎮路段的台鐵海線一三三公里五百公尺處東側，遇上台鐵第一○三次自強號準備行經；自強號謝姓司機員見狀，立即鳴笛示警並緊急煞車，所幸無人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

鐵路警察局台中分局通知老婦到案說明，老婦稱她當時是為了到對面的土地公廟拜拜，並未走到鐵軌上，只是站在軌道旁。但是警方認為老婦行為致列車急煞，有致生公眾運輸往來危險之虞，涉犯刑法第一八四條第一項公共危險的妨害火車行駛安全罪嫌，仍將老婦依法送辦。

不過，檢方認為，依據刑法第一八四條第一項之公共危險罪，以行為人「損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險」為其構成要件。

苗栗檢方認為，老婦會被警方查辦，主要是依據列車司機員的證詞，表示當時看到老婦欲橫越鐵軌，所以立即鳴笛及緊急煞車等情形為主要論據。但是綜觀各項事證，老婦並沒有做出任何破壞鐵軌或其他安全設施的行為。

檢方認為，即使老婦橫越鐵軌，最多是僅造成自身遭火車碰撞或輾壓危險，並不會致生火車傾覆或破壞，而造成不特定多數人生命、身體或財產危險的可能，據此，老婦行為難認構成刑法第一八四條第一項要件，另復查無其他犯罪積極證據，認老婦嫌疑不足，不予起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法