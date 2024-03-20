北市議員陳重文涉弊交保 今決戰高院

國民黨台北市議員陳重文（中）被控圖利監視器業者，兩百萬元交保。（資料照）

2024/03/20 05:30

檢廉疑陳幫業者施壓市府拉高預算9千萬

〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕檢廉偵辦國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利監視器業者台灣智慧光網公司案，十五日依圖利、財產來源不明罪將陳聲請羈押禁見，台北地院當時裁定陳以兩百萬元交保，北檢不服，認為原裁定讓陳重文交保，不足以防範串證，且裁定未就檢察官聲押意旨全盤審酌，尚有疏漏及理由不備之處，昨提出抗告，高等法院昨晚受理後正式分案，將於今日做出裁定。

檢廉獲報，台智光公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為五‧五億元，但北市議會警政衛生委員會發現，原合約費率比公告一般費率高出九千萬元，故將預算砍為四‧六億元；李慶煌為此求助陳重文，陳多次以公開與書面質詢方式施壓市警局，最後把預算調整為五‧二億餘元過關。

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檢廉懷疑陳重文收錢幫業者施壓市府拉高預算，因此於十四日發動搜索，但因未查扣贓款，訊後依圖利罪、財產來源不明等罪嫌聲押禁見。

高院可自為裁定 收押或增加交保金

北院法官於十五日裁定指出，陳重文雖涉圖利罪嫌重大，但仍有部分事實待查明，無羈押必要，裁定兩百萬元交保，檢方昨提出抗告後，高院緊急分案組成合議庭審理，將於今日做出裁定。

資深法官指出，高院合議庭做出裁定有三種可能結果，一是認定檢方抗告有理由，直接撤銷發回北院更裁，二是駁回檢方的抗告案，不得再抗告，亦即陳重文獲交保確定，第三種可能是較為罕見，就是刑事訴訟法第四一三條規定，若有必要情形時，高院有權「自為裁定」，可裁定直接將陳重文收押或增加交保金等。

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