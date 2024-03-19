月入15萬不夠花 油漆包商沾毒毀人生

警方查扣模擬槍及子彈。（警方提供）

2024/03/19 05:30

毒蟲淪毒販 以為賺更多

〔記者許國楨／台中報導〕在彰化縣擔任油漆包商的林姓男子，平均月收入約十五萬元，生活過得舒適愜意，未料卻染上毒癮，從此人生變調，原本賺來的根本不夠購毒，想要賺更多，竟進一步從毒蟲「升級」為毒販，為防交易時遭黑吃黑更擁槍自重，台中市刑警大隊偵辦毒品案溯源盯上他，趁他帶工人到民宅施作收工時逮人，詢後移送檢方聲押獲准，彰化地檢署近日將他起訴。

工人面前被逮 怕丟面子

台中市刑大偵六隊去年偵辦毒品案向上溯源，鎖定四十二歲林男涉嫌販賣毒品。經查，林男是油漆包商，月收入約十五萬元，平時出入以LEXUS凌志轎車代步，生活條件優渥，但因自身染上毒癮導致入不敷出，搖身一變開始販毒，想要賺更多的錢來支應自己吸毒的巨額購毒費。

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林男唯恐毒品交易時遭黑吃黑，隨身攜帶槍枝防範，警方跟監蒐證，掌握其作息行蹤及確實涉嫌交易毒品，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

警：脫離毒海才能更生

檢警去年底查知，林男接下台中市中區某民宅的油漆工程，前往埋伏，趁林男收工與工人步出民宅之際，一擁而上逮人，當下林男頻頻求饒，希望警方動靜小一點，不要讓別人發現他從事非法勾當；他的反應讓警方啼笑皆非，勸其拿出決心戒毒，只有脫離「毒海」才可能更生。

警方逮捕林男時，當場查扣安非他命毒品七包、手機、電子磅秤、一枝模擬槍及十九發子彈等贓證物，全案詢後依毒品及槍砲罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方認定販毒罪證明確，近日偵結起訴。

警方當場查扣安毒。（警方提供）

警方趁林男（右一）收工時逮人。（警方提供）

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