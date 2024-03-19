12年Ａ3.5億 最貪理專判11年半定讞

「最貪理專」周勵宏（左）十二年來鯨吞客戶存款三億五千萬元，高院判刑十一年六月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2024/03/19 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕有「史上最貪理專」之稱的前銀行分行理財專員周勵宏在職時，被控長期蠶食六名VIP客戶的存款，任職十二年來鯨吞三億五千萬元，案發後還急於脫產、意圖落跑出境。高等法院更一審認為周男觸犯銀行法中的背信罪，判刑十一年六月；犯罪所得約三億五千萬新台幣，扣除應發還被害人的金額後，其餘沒收；最高法院駁回上訴定讞。

挪用客戶存款 住豪宅開名車

檢方調查，周男因投資期貨失利，利用職務之便挪用客戶存款，以填補個人的財務黑洞，共六人受害，其中陳姓客戶遭挪用二億五千萬多元；周男還支付女友生活開銷，並到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步，犯行曝光後緊急脫產，變賣保時捷跑車與逾三千萬元的豪宅；檢方起訴周男。

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犯行曝光急於脫產 意圖落跑

台北地院一審認定周男侵占金額龐大，嚴重傷害客戶對銀行的信賴，依銀行法中的特別背信罪，將周男判刑十年六月，犯罪所得沒收；高院二審指全案再有五名被害人提告、總計十一人，且周男案發後僅返還被害人一千五百萬多元，決定加重改判至十二年四月，犯罪所得同樣沒收。

案經最高法院撤銷發回，更一審指周男從二○○八年至二○二○年擔任台新理專等職位，佯向六名客戶推銷辦理定期存款及投資金融商品，取得信賴而協助辦理存匯款，偽造客戶同意，將款項轉入由周男向親友所借用帳戶的交易憑單，藉此詐得一百七十三萬美元（約合新台幣四千八百萬元）、二億九千餘萬新台幣，再利用其所控制的人頭帳戶輾轉掩飾、隱匿犯罪所得，使銀行未能賺取存款利差及代銷金融商品的手續費。

更一審並考量周男犯後未賠償銀行損失（各客戶所受損失由銀行先行賠償），漠視法紀且不尊重他人財產權，但無前科、坦承主要犯行、返還被害人部分款項等犯後態度，改判刑十一年六月，並沒收犯罪所得。最高法院駁回上訴確定。

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