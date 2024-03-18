號稱毒品界「權志龍」 公所服替代役 賣大麻起訴

桃園市也有一名在公所服替代役的王姓役男（右），因呼麻花費遽增，入不敷出在網路賣大麻，中市警方循線逮捕王男後，近日檢方偵結起訴。（警方提供）

2024/03/18 05:30

呼麻入不敷出 在網路兼賣大麻

〔記者許國楨／台中報導〕台北市政府月初驚傳女科員販毒案，桃園市也有一名在公所服替代役的王姓役男，因呼麻花費遽增，入不敷出在網路賣大麻，因是韓星G-DRAGON（權志龍）瘋狂粉絲，不僅房間內貼滿權的海報，連交友及通訊軟體大頭照都放其照片，號稱毒品界「權志龍」，中市警方循線逮捕王男後，近日檢方偵結起訴。

台中市警方日前偵辦一起毒品案向上溯源，發現廿四歲王男涉販毒重嫌，檢警偵辦後查出，該名王姓藥頭住在桃園市，當時正在某區公所擔服替代役，因先前被朋友引誘施用大麻後染上毒癮，花費日益增加。

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交友軟體找客戶 頭貼放權照片

由於替代役薪水無法應付購毒需求，於是開始兼賣大麻煙油並透過交友軟體尋找客戶，只要是台中以北都會親自外送到府，服務到家，因此頗受好評，客戶眾多，且王男為韓星G-DRAGON瘋狂粉絲，不僅在家中房間內貼滿權志龍照片，甚至連交友及通訊軟體的大頭照都放權的照片，號稱毒品界「權志龍」。

經蒐證完備後，警方持搜索票前往王男租住處搜索查緝時，發現房裡貼滿韓星海報，雖然壓根與他長得並不像，但不法所得除用來買毒品，其餘幾乎都用來買權志龍的周邊產品，警方當場查扣大麻膏一罐、大麻煙彈七個、大麻油一罐及行動電話一支等贓證物。

全案警詢後，依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方偵結認犯罪事證明確，近日依法提起公訴在案。

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