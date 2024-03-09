警匪片真實版／毒販被逮報復 假交易釣出警員痛毆

新北地院依共同詐欺取財、傷害罪將王振宇判處兩年六月徒刑。（資料照）

2024/03/09 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子王振宇二○二一年間販毒，被喬裝成買家的李姓警員逮捕後，遭起訴判刑，懷恨在心，隔年在微信刊登販毒訊息時，發現買家又是同一員警喬裝，竟趁面交時與兩名同夥將李員拐上車，以塞紙的信封偽裝成毒品，騙走五千一百元現金，再持球棒毆打李員，私刑報復宛如警匪電影情節。新北地院依共同詐欺取財、傷害罪將王男判處兩年六月徒刑。

假交易拐警上車 載走暴打

檢警調查，二○二一年十一月，王男以通訊軟體微信在朋友圈刊登「有空」等隱含販毒訊息，李員網路巡邏發現，相約面交，當場逮捕，查獲十包毒咖啡包，檢方依販賣第三級毒品未遂罪起訴王男（去年判刑一年十月確定）。

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檢警調查，販毒案偵審期間的二○二二年四月，王男又在微信朋友圈，以其他暱稱刊登相同的販毒訊息，再次引起李員注意，雙方約好四月十五日凌晨在新北市泰山區面交，但李員沒料到，這位賣家竟又是王男。

檢警調查，王男在聊天過程中已發現這買家是警員，由於之前被捕而懷恨在心，面交時王男刻意躲在後車廂內，叫同夥林祐成等人將李員拐入汽車後座，隨即駛離現場，擺脫在旁埋伏警力。

李員陷入孤立無援，但仍鎮定完成交易，交付五千一百元，取得只塞紙張的假毒品後，表明身分欲執行逮捕，王男此時從後車廂竄出，持球棒痛毆李員頭部，林姓等二名同夥也轉身朝李施暴，再將李員趕下車，李員頭、臉及頸部分受鈍擦挫傷。

罪加一條 再判兩年半

警方獲報後，當日凌晨三時許在新北中和發現王男行蹤，趕往緝捕，王男奮力拒捕，對三名員警施暴、出「嘴」咬警察。王男坦承傷害罪，否認詐欺、妨害公務，堅稱不知李員是警察在「釣魚」。李員事後研判，身分曝光原因可能是兩次面交的地點太過相近。

合議庭認定，王男早知買家是警察，竟先躲入後車廂，指示共犯以塞紙的信封騙警交易，趁警表明身分時動手施暴，事後還對三名員警動粗，罔顧值勤公務員的人身安全，嚴重破壞國家法紀尊嚴，惡性非輕，重判王男二年六月，共犯林男判刑一年十月，另名不詳共犯尚未到案。

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