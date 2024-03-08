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北市涉毒女科員 停職可領半薪

北市社會局長姚淑文表示，劉女可能在下次考績會面臨記兩大過免職處分。（記者蔡思培攝）

北市社會局長姚淑文表示，劉女可能在下次考績會面臨記兩大過免職處分。（記者蔡思培攝）

2024/03/08 05:30

缺席考績會 7天後未出面將免職

〔記者蔡思培、甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市政府社會局女科員劉如婕，涉與周姓男友販賣大麻，還在市府的洽公區面交毒品，被檢警拘提偵辦。社會局昨下午召開考績委員會，女科員未出席，考績會決定先予停職處分，停職期間仍可領半薪，下週五再度開考績會，若劉女仍未出席陳述理由，將面臨兩大過免職處分。

社會局長姚淑文表示，劉女請假未出席考績會，也未委派律師參加，為給當事人合理的時間陳述，預計七天後再開考績會，同時也將現有證據依照公務人員服務法、公務員懲戒法等規範，報府送請懲戒法院處理，先停止該員職務。

姚淑文表示，已給劉女充分準備時間，若下次未出席考績會，將依考績會最終結果辦理。據了解，劉女可能在下次考績會面臨記兩大過免職處分。

台北市長蔣萬安昨對此事表示，嚴懲絕不寬貸，即刻要求政風處、人事處及社會局等單位全面檢視並提出精進方案。

台北市議員曾獻瑩準備「大麻的真相」一書要送給市府各局處，他表示市府員工涉毒讓人驚訝，除了勿枉勿縱，移送懲處外，也應利用公務人員定期訓練課程的機會，讓公務員上課認識大麻的危害，更要嚴防大麻入侵校園。

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