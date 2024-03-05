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5億高中生案3結婚證人：「簽名時不知夏要和賴生結婚」

5億高中生案昨天再度開庭，夏男（右1）在律師陪同下出庭。 （記者陳建志攝）

5億高中生案昨天再度開庭，夏男（右1）在律師陪同下出庭。 （記者陳建志攝）

2024/03/05 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕五億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院昨天再次開庭，並首度傳喚在夏男結婚書約上簽名當證人的賴姓男子，以及當天也在場辦理結婚登記的李姓、許姓夫妻，三人都表示，當時並不知夏男要和誰結婚，也不知道是同性結婚，一度還以為賴生只是親友或陪同前來的人，直到看到兩人在戶政所櫃台，才知道是兩人要結婚。

在夏男和賴生結婚書約上簽名的賴姓男子表示，當時夏男在戶政所外大廳跟他們說，自己還缺一個證人，基於好意才會幫忙簽名，並不知道書約上的名字是誰。

簽完「恭喜」 夏男無任何反應

賴男並說，簽名前並不知道夏男是要和賴生結婚，也不知道是同性結婚，賴生當時站在後面都沒有說話，因只穿著短袖、短褲和拖鞋很隨便，不像是要辦理結婚登記的人，一度以為他只是親友或陪同者，直到李姓友人進入櫃檯要辦理結婚登記時，發現夏男也在櫃台登記，才猜想應該就是他們兩個人要結婚。

賴男並說，簽完名後跟夏男說：「恭喜」，但夏男沒有說謝謝，也沒有任何反應，現場也沒看到兩人有牽手等親密互動，沒有感覺到兩人有一般結婚的人會表現出的開心感覺。

李姓男子也說，不確定結婚的人是誰，一度還以為新娘還沒來，夏男並未告知結婚對象就是後面的賴生。

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