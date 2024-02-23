讓女兒睡飽 離婚爸打贏就學官司

「北市虎媽」為培養孩子競爭力，行程排滿檔、每日睡眠5到6小時，壤兒童生活、睡眠品質話題引起熱議。（資料照，記者王捷攝）

2024/02/23 05:30

〔記者王捷／台南報導〕近日傳出「北市虎媽」為孩子學業，讓國小兄妹每日僅睡五至六小時引起熱議。不過一位「台南暖爸」與妻子離婚後，為讓女兒多睡一點，不惜打民事官司，聲請暫時處分，把戶籍遷出前妻家，讓女兒能就近讀小學，獲得勝訴，減少奔波約五公里。前妻不滿抗告，但法官認為父親此舉「符合未成年最佳利益」駁回前妻之訴。

將女兒戶籍遷出前妻家 就近讀小學、跟手足同校

請繼續往下閱讀...

這對夫妻離婚後，協調由住東區的父親從週三至週五照顧女兒，週五放學後，由前妻接女兒回永康住，直到週二放學再回到父親家。今年女兒要上小學了，但小學戶籍在永康前妻家，不過女兒卻有三天「上課日」住東區，父親為讓女兒睡眠充足，不用從東區趕去永康的國小，減少舟車勞頓約五公里，還能夠跟手足上同一間學校，他多次跟前妻討論遷戶籍遭拒，最後他才打官司聲請遷移戶籍，在一審獲勝。

前妻打親情牌抗告 自小照顧感情依附密切

前妻不滿一審裁定，以「親情牌」提出抗告。她強調，女兒從小是她照顧，感情依附密切，現在女兒跟前夫住，下課後相處時間很少，她照顧兩天假日、兩天「上課日」一共四天，與女兒相處更多，認為女兒不應該遷出戶籍到前夫家，而前夫也沒提出證據，表示女兒的身心發展受到多大的損害或急迫危險，有必要遷出戶籍。

法官憂遠距就學情況惡化

但法官認為，雖然前妻說這樣遷出女兒的戶籍違法、不當，但是平日要上學期間，女童住在東區父親家有三天「上課日」，但是住在母親家中只有兩天「上課日」，在一審時父親聲請遷出戶籍，就是為了減輕女兒上小學後，不會因為從東區趕去永康上課，加重負擔。

法官從這對夫妻的親權協議衡量，如果不讓女童把戶籍從母親家遷出，女童每週要遠距就學的情況會惡化，對女童更不利，審酌未成年最佳利益，駁回女童母親的抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法