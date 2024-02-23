如何判定兒童最佳利益？第三方鑑定人 可協助法官栽量

家事法庭還有類似第三方鑑定人的「程序監理員」能聲請。（資料照）

2024/02/23 05:30

〔記者王捷／台南報導〕家事法庭上常考量「兒童的最佳利益」，未成年兒童的意見很重要，但有時無法順利溝通，或部分兒童為符合家長期待，有不同的答案。律師陳佩琪說，家事法庭還有類似第三方鑑定人的「程序監理員」能聲請，他們受過專業訓練，由法院選派，聲請獲准後，會提出鑑定報告，協助法官探知兒童的最佳利益。

程序監理員 提鑑定報告

在「暖爸遷戶籍」的暫時處分裁定中，沒有列出兒童的意見。陳佩琪說，暫時處分類似民事的假執行，由法官裁定家長的行為，通常是由一件訴訟案中分出來的，但因為家事法庭涉及少年或隱私，多數不會公開，因此很難從裁定中窺見案件全貌，另外，沒有公開在判決書的內容，不代表法官不會詢問、採納兒童的意見。

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但到底什麼才是兒童的最佳利益？法官必須從客觀的證據去衡量，陳佩琪說，在家事事件法立法後，該法十五條規定，當孩童與父母有利益衝突的疑慮時，或是父母無法替孩子行使代理權，或為了保護孩子的利益時，家長就能付出報酬，聲請「程序監理員」，了解孩子的需求，例如兒童有身心障礙，根本無法表達，那父母就能聲請「程序監理員」做鑑定報告。

程序監理員受過專業訓練，法院可以從社福機關、機構的人員，或律師公會、社工或其他類似公會所推薦的人員，具有性別平權意識、尊重多元文化，並有處理家事事件相關知識的適當人員，列冊、受訓並選任為程序監理員。

陳佩琪說，如果認為聲請程序監理員太麻煩，或是在聲請條件不足的情況下，可以帶孩子去適當的兒童身心科診所，請求專業醫師的評估，評估結果也能提供給家事法庭作為法官評估最佳利益的依據。

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