幼童公園玩沙 竟挖到女嬰頭

台南警方在翁姓生母的租屋處查扣剪斷臍帶的剪刀等證物。（記者劉婉君翻攝）

2024/02/13 05:30

警方46小時逮人 生母、同居男友交保

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安南區一處公園兒童遊戲區內，本月八日傍晚一名幼兒在溜滑梯旁的沙地玩沙時，意外挖到一名已死亡女嬰的頭，家長發現後嚇得連忙報警。警方發現竟有一具女嬰遺體被埋藏在砂石堆下面，循線拘提卅一歲的生母翁女及廿一歲的吳姓同居男友，台南地檢署依殺人罪諭知吳男三萬元交保、另依殺人、遺棄屍體罪諭知翁女二萬元交保並限制住居。

檢方擬春節連假結束後，擇期解剖，以釐清女嬰的死因及死亡時間。

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八日傍晚五時十五分許，台南市第三警分局接獲民眾報案，在安南區某公園遊戲區發現疑似嬰兒的頭顱。警方勘查發現有一具女嬰遺體被埋藏在砂石堆下方，立即封鎖現場並組成專案小組偵辦。

員警調閱周邊上百支監視器後發現，六日凌晨有一名女子利用較少民眾出入的時段，抱著物品徒步走到發現女嬰的地點，且在現場逗留許久，形跡可疑，員警訪查周邊住戶，並與監視器畫面交叉比對後，四十六小時後鎖定生母翁女涉有重嫌，十日晚間持拘票至其位於安南區的租屋處，將翁女與男友吳男拘提到案，同時也查扣涉嫌用來剪斷臍帶的剪刀等證物。

據了解，翁女與吳男都是從事鷹架工作的工人，生活並不富裕，翁女生下女嬰後並不確定女嬰是否活著，也未讓吳男知道此事，即獨自一人將剛出生不久的女嬰帶到公園內埋藏，並在沙地上疊起小石塊，吳男不知道翁女已生下女嬰。

無力撫養子女 可向社會局等單位求助

第三警分局呼籲，父母若真的無力撫養子女時，應該勇於向社會局、兒童福利聯盟、兒童及少年安置及教養機構等尋求社會資源協助，以避免類似悲劇發生。

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