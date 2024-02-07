越女逃離馬伕控制投案 破人口販運集團

東南亞女子入住出租套房賣淫，高舉千元鈔、龍蝦炫富，移民署逮捕15嫌。 （記者黃良傑翻攝）

2024/02/07 05:30

外籍賣淫女PO鈔票、海鮮照炫富 屏檢逮15嫌6收押

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名逾期停留賣淫的越南女子向移民署高市專勤隊自首，專勤隊報屏東地檢署指揮追查跨高屏的「尚青」人口販運集團，兵分多路前往十五名嫌犯住處搜索、拘提到案，查扣多支犯案手機、保險套，以及大批帳冊、不法所得等贓證物，其中六嫌聲押獲准，十五名犯嫌全依違反人口販運防制法、妨害風化罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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據了解，隸屬於「尚青」集團的越南籍女子小雯（化名），去年趁機逃出馬伕的控制，向移民署南區事務大隊高雄專勤隊自首，小雯坦承以觀光名義來台賣淫，還有集團女成員將千元鈔打開，當作扇子遮臉在網路炫富，全案引發移民署、警方關注查辦。屏東地檢署指揮移民署高雄、屏東專勤隊聯手蒐證一年，會同屏東警方追查出「尚青」集團主嫌徐姓男子（廿四歲），平日藏身屏東市區，透過租屋讓外籍女子入住賣淫。

專案小組進一步掌握，徐男與同夥合組跨國人蛇賣淫集團，高薪招攬東南亞女子來台從事性交易，甚至藏匿逾期失聯外籍女移工，並分散居住出租套房賣淫，不定期遷移逃避查緝。

這些外籍賣淫女子平日生活揮霍，不時在網路上傳手持高單價生猛海鮮，或大把鈔票的炫富照片，行徑誇張，徐男與另十四名男女分工，有人負責管理控制外籍女子，也有人充當馬伕接送女子賣淫，移民署直到今年二月間收網，搜索屏東市多處出租套房，查獲四名越南、泰國籍女，還有一批從事賣淫的證物，她們分別利用觀光或短期免簽證名義來台賣淫。

全案共逮捕十五嫌，依妨害風化罪、違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送屏檢後，聲押徐男等六名集團成員獲准，同時深入追查幕後跨國人蛇集團。

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