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宜蘭驚見棄屍 不排除撞死丟山坡

蘇花公路山區上週發現一具無名男屍，警方公布死者所穿的牛仔褲，請各界提供線索。 （警方提供）

蘇花公路山區上週發現一具無名男屍，警方公布死者所穿的牛仔褲，請各界提供線索。 （警方提供）

2024/02/02 05:30

檢相驗確認非自然死亡 研判死者40歲以下 死亡3到7天

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花公路山區上週發現一具無名男屍，經檢察官偕同法醫解剖遺體，研判撞擊後內出血致死，應非自然死亡；警方專案小組要先查明死者身分，再深入調查是否他殺。

民眾到蘇花撿回收品發現

一月二十六日上午八點多，有民眾到蘇花公路台九線一一九．六公里處的側邊坡處撿拾資源回收品，發現一具男性遺體；蘇澳警分局獲報後會同消防局人員搜尋，並封鎖現場鑑識採證，當時死者臉部已明顯腐爛，身上沒有攜帶證件。

死者臉部已腐爛 未攜帶證件

檢察官相驗後，研判死者四十歲以下，死亡時間三到七天，看起來無明顯外傷。但前天解剖後發現身體疑遭受撞擊，導致內出血身亡，確認非自然死亡。

身高161 腰部右側有一顆痣

警方表示，不排除死者生前遭人毆打、或發生車禍遭撞擊致死，涉案人為了煙滅證據，將死者運到山區丟下邊坡棄屍；也不排除死者生前從山坡上不慎墜落死亡的可能性，全案是他殺命案或意外致死案件，須進一步調查釐清。

民眾發現男屍後，因尚未查出男屍身分，死因也還是謎，警方因此於六天前發布協尋新聞，盼清查死者身分，至今取得的線索有限，希望民眾持續提供線索。

有相關線索 請電蘇澳警分局

警方表示，死者身高約一百六十一公分，腰部右側有一顆痣，穿著Unione黑色短袖POLO衫、Hang Ten黑色牛仔褲，若有相關線索，請與蘇澳警分局偵查隊聯繫，電話：03-9951353，警員曾偉翔洽。

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