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首頁　>　社會

誤信投資遭詐1600萬 婦釣出2車手

2024/02/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名六旬婦人誤信假投資，以為股票中籤付交割款，前後共面交假專員一千六百萬元，苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙；她不甘受騙，兩度借八百萬現金並與警方配合，與詐騙集團相約面交，趁卅六歲謝男、廿歲孫男現身收款時一舉逮捕，現場查扣手機、工作證、股權證書等證物。

新竹縣竹北警分局表示，接獲婦人報案後調查，為常見的假投資詐騙手法，利用民眾欲投資理財心理，一旦民眾加入投資群組，則要求下載投資APP，教玩當沖、抽籤股票，設計讓民眾中籤，進而要求付交割款給公司，營業員會再派專員收取款項。

婦人被詐騙集團告知，若未如期付交割款將有法律責任，迫使婦人於去年十一月中旬到十二月中旬，前後共面交一千六百萬元，因苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙。

高鐵、六家派出所成立專案小組，先請被害人將計就計，向銀行借六○五萬現金拍給詐騙集團看，去年十二月廿日與對方相約至咖啡廳面交，員警埋伏蒐證。謝男現身收款後，員警立即衝上前逮捕，現場查扣手機、假工作證兩張、股權證書、被害人收據及空白收據。

被害婦人配合警方打詐，上月十六日再次約假專員喝咖啡，面交二百萬元，孫男現身後，員警上前逮人並查扣手機、工作證兩張、取款收據兩張、印章一個。兩案均依詐欺罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

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