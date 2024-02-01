涉圖利 前八里掩埋場長鄭傑文判3年

2024/02/01 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕前新北市長朱立倫任內的八里垃圾掩埋場場長鄭傑文，二○一四年被控為了讓廠商吳重九承攬廠區節能電網，把標案拆成兩筆未達十萬元預算，規避公開招標規定。一審台北地院依圖利等罪，判鄭五年四月、吳一年四月刑，高等法院更一審認為一審見解有誤，昨改判鄭三年、吳兩年徒刑。

判決指出，維希、慧訊兩公司負責人吳重九，二○一四年建議鄭傑文規劃廠區智慧節能電網，購置連線型數位電錶等設備與專業軟體程式開發，兩者同時施工，經費近廿萬元，依法原本不得分批辦理，應公開招標。

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鄭傑文為使吳重九取得採購案，要求拆分成二案，使價格在十萬元以下，不需公開招標，吳重九分別以維希、慧訊兩公司出具報價單，以利採購人員直接議價購買，由吳重九承作。

因設備安裝時無法完成測試，吳重九寄送在他處拍攝環境控制系統測試數據為「零」的操作畫面，充作本案履約、驗收通過證明，會計人員審查後撥款，經扣除成本，維希、慧訊分別獲得兩萬餘元。

更一審認為，兩人均犯貪污治罪條例的對主管事務圖利罪、刑法的偽造文書罪，一審卻誤認吳不構成圖利罪，且未諭知沒收、追徵犯罪所得，見解有誤，應予撤銷，經審酌兩人分工情節，改判鄭三年、吳兩年，均褫奪公權兩年，並沒收犯罪所得，可上訴。

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