交接前破郵局搶案 洪再德彰化和美履新

新任和美分局長洪再德（右一）走馬上任。（記者湯世名攝）

2024/01/30 05:30

〔記者湯世名、謝介裕／綜合報導〕彰化、南投縣警局昨天新舊任分局長交接布達儀式，彰縣分局長超過一半換人，新任和美分局長洪再德一月二十六日仍任南投縣竹山分局長，碰上鹿谷郵局清水支局遭縱火搶劫，短短二小時逮捕搶嫌漂亮破案，堪稱最棒的升官大禮。

彰化縣警局新任中、高階幹部，分別為督察長楊志傑、彰化分局長廖志明、員林分局長吳詠傑、北斗分局長黃世德、和美分局長洪再德、溪湖分局長蔡宏澤。

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六名新任中、高階警官中，最特別的莫過於新任和美分局長洪再德。警政署一月二十四日發布全國中、高階警官調動時，洪還是南投縣竹山分局長，將於一月二十九日調任彰縣和美分局長，地方人士紛紛道賀，沒想到鹿谷郵局清水支局一月二十六日發生搶案，洪再德卸任前仍坐鎮指揮，二小時內逮捕搶嫌，漂亮破案。

南投縣警察局昨日舉行新舊任分局長交接，共有六位分局長異動，主持交接典禮的縣長許淑華也對日前清水支局縱火搶案，頒獎給破案有功人員，肯定對治安維護的貢獻及努力，並期許新任分局長就任後，做好南投燈會等各項年節活動維安工作。

新任六位分局長，包括：草屯分局長劉千祥、集集分局長林文智、中興分局長陳科宏、竹山分局長許軒鳴、仁愛分局長曾文勇、信義分局長邱逸樵。

南投縣長許淑華（右二）主持新、卸任分局長監交儀式。（記者謝介裕攝）

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