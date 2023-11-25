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2男沒工作卻密集出入境 我提供可疑人流名單給越南

台、越警方聯手，在越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲黑市價逾20億元的1350公斤K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

台、越警方聯手，在越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲黑市價逾20億元的1350公斤K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/25 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台、越警方昨宣布破獲以中國籍男子廖志懷為首的跨國毒品走私集團，查扣黑市價逾廿億的一三五○公斤K他命。警方指出，本案能順利偵破、成功阻絕毒品於境外，歸功於今年六月起刑事警察局專責緝毒的偵三大隊，有別以往較被動的布線情資，而是採取主動清查「人流」可疑對象，使越南警方得以根據我方給予的資料進行跟監、清查，進而破獲這起兩國合作及越南史上最大數量毒品案件。

越南根據我方情資破獲20億巨毒

警方指出，我國警方查緝境外毒品走私，主要靠美國、泰國的情資交流、相互合作，以搗破跨國毒品走私案件，刑事局偵三大隊為能更積極主動出擊，今年六月起針對沒有工作、有毒品前科，清查曾有跟運毒者同行被盤查過、或一起出入境紀錄的對象。

只要這類對象頻繁往返泰國、寮國、越南等等靠近金三角的國家，偵三大隊便透過刑事局國際科有駐點的泰國、越南警察聯絡官，將對象資料交由當地警方，請其協助跟監、查察，挖掘追緝運毒網絡成員與源頭。

偵三大隊從六月至今，已交付給越南、泰國警方各二百多人、一百多人資料；越南警方在九月份的可疑對象中透過蒐證及跟監，進一步鎖定我國籍的曾德信、黃昱嘉二人疑涉入跨國運毒集團，二男沒有工作卻異常密集地出入中國與越南等國，越警因此布線監控二人，終順利破獲兩處毒品倉庫，阻截這批巨量毒品走私來台毒害國人。

台、越警方聯手，在越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲黑市價逾20億元的1350公斤K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

台、越警方聯手，在越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲黑市價逾20億元的1350公斤K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

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