包廂內非公共場所，兩女互毆，法官撤罰確定。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓女子今年十月九日在某KTV包廂內喝酒唱歌與張姓女友人起衝突，兩人互毆後都不提刑事告訴，但警方仍依「社會秩序維護法」的「互相鬥毆者」，罰葉女八千元罰鍰，葉女向台中地方法院台中簡易庭抗告，指「包廂內」不是公共場所，法官也認同此說，認為雙方互毆動機，不是滋事擾亂公眾安寧，也未達危害公共秩序與社會安寧秩序程度，裁定撤銷處罰，葉女不罰確定。

裁定書指出，葉女於上述時間於包廂內，動手與張女互毆，「社會秩序維護法」第八十七條「互相鬥毆者」，可處一萬八千元以下罰鍰，台中市警局第二分局依此法條，對葉女處八千元罰鍰。

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社維法罰8千元 葉女抗告

葉女抗告說，她與張女都放棄刑事告訴權（不提傷害罪告訴），且動手地點是KTV包廂內，「包廂內」屬私人空間，不屬於公共空間，另外，她離開包廂後，是被他人毆打，警察處罰她八千元顯有不當，請求撤銷。

法官認為，KTV雖是公共場所，但顧客租用包廂後，服務人員如未經顧客召喚，不會主動進入包廂內，且依現場相片觀之，該包廂有門，顧客唱歌時門是關上，呈密閉空間的狀態，此期間除服務生外，尚無其他人會進入包廂。

法官認為，葉女與張女是酒後起衝突，主觀動機不是滋事或擾亂公眾安寧，客觀上是在「包廂內」發生，未達危害公共秩序與社會安寧秩序的程度，與社會秩序維護法所保障的法益有區別，據此撤銷處分，裁定葉女不罰，全案確定。

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