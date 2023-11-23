賣帳戶養孩子換3萬 罹癌媽判賠1299萬

罹癌媽賣帳戶判賠1299萬。（示意圖）

2023/11/23 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓女子因罹癌缺錢養小孩，她不但加入詐騙集團當收簿手，還把自己的銀行帳戶賣給詐團使用賺了三萬元，一名傅姓男子誤中詐團圈套失金一千兩百九十九萬餘元，但因詐團設立層層斷點，最後只有徐女被逮，一審除依詐欺罪判刑兩年二月之外，法官還要她賠傅男一千兩百九十九萬餘元。

詐團設層層斷點 最後只有徐女被逮

判決指出，二○一九年十二月，傅姓男子陸續接獲詐團來電，自稱是「中華電信客服人員」、警員、檢察官及「金融中心吳主任」等人，向傅男佯稱其涉犯洗錢、販毒案件，需證明非洗錢，要將錢領出來、投資香港房地產等，讓傅男陸續在三個月內，把銀行存款一千兩百九十九萬餘元陸續滙到指定帳戶。

請繼續往下閱讀...

傅男事後發覺被騙報警後，警方查出傅男把錢匯到徐女和蔡姓男子名下的帳戶後，再逐層轉到其他帳戶被人提領一空，詐騙集團把斷點設得相當完美。

而徐女被警方約談到案時，警方發現她除了賣帳戶給詐團外，還充當詐騙集團收簿手，傅男匯到蔡男名下帳戶的存摺，也是徐女收購而來，傅男被騙部分，一審依詐欺罪判她二年二月，至於其他九名被害人受騙部分，也分別判她徒刑一年二月到一年七月不等刑期，目前案件上訴二審中。

她還當收簿手 法官認定是詐團成員

傅男不甘失金，對徐女另提民事損害賠償告訴，高雄地院審理時，徐女喊冤，聲稱自己曾在百貨公司當櫃姐，後來罹癌，養病時染上毒癮，缺錢養小孩才把存摺賣給詐騙集團，不曉得自己的存摺被拿去騙人，當初她賣存摺只拿到三萬元，她願意把錢吐出來賠錢傅男；法官根據相關事證，認定徐女就是詐騙集團的成員，因此判她要賠傅男一千兩百九十九萬餘元，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法