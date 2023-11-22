北監「手機門」真有詭 管理員收賄還想蓋牌

北監管理員李秉諭涉嫌與去年假釋出監的許家維及受刑人黃冠潾勾結，夾帶菸酒及手機入監。（資料照）

2023/11/22 05:30

獄方當初稱檢查疏漏混入監

〔記者余瑞仁／桃園報導〕法務部矯正署台北監獄驚傳收容人違規使用智慧型手機，獄方今年二月間主動搜索二個舍房，查獲八支手機，獄方宣稱因檢查疏漏才被以包裹夾帶手機蒙混入監。但桃園地檢署接獲檢舉，直指幕後有管理人員夾帶，深入追查發現北監管理員李秉諭涉嫌與去年假釋出監的許家維及受刑人黃冠潾勾結，夾帶菸酒及手機入監，李累計收賄卅五萬餘元，已依貪污治罪條例罪嫌起訴三人；另持續追查其餘七支手機夾帶入監內情。

台北監獄二月驚傳有二個舍房至少七名收容人，在舍房內公然違規藏放使用智慧型手機，北監戒護科接獲檢舉於二月十日展開「大地震」查房，將部分收容人區隔後進行安全檢查，一舉查獲八支手機。獄方調查後指稱，經查違規手機是透過包裹夾帶，因檢查疏漏而被蒙混入監。

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桃檢追出勾結假釋犯、受刑人

桃園地檢署接獲檢舉，指北監「手機門」是結構性犯罪，不可能只是包裹夾帶，有管理人員涉入才能夾帶入監。檢調追查後鎖定管理員李秉諭涉案，經查李涉嫌與仍在監服刑擔任雜役的黃冠潾及去年假釋出監的許家維組成共犯結構，由黃提出需求，李自攤採購成本，以每條新樂園香菸二千元、每瓶高粱酒三千元、每瓶VSOP（干邑白蘭地）三千五百元代價，採買後利用輪值夜勤時夾帶入監，交給黃發落，累計夾帶新樂園香菸八十條、金門高粱酒十瓶、VSOP酒二瓶入監，許負責在外交付現金及轉帳支付賄款，李前後收賄卅五萬餘元。

李秉諭收35萬 貪污罪起訴

黃另要求李秉諭協助夾帶智慧型手機入監，雙方談妥以二萬元為報酬，由許家維在外購買一支三星S21型號手機，交給李秉瑜夾帶入監。檢方另查出，北監管理員黃勝章涉嫌無償協助三名受刑人購買夾帶蛋白粉、MP5及極細原子筆等違禁品入監，另依圖利罪嫌起訴。

還有七支手機來源待追查

檢方表示，全案仍有七支手機被夾帶入監，相關夾帶管道及涉案人員仍持續追查中，不排除有更多公務員涉案。台北監獄表示，已開考績會決議將二名涉案管理員停職處分，另移送懲戒。

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