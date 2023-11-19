運私菸屬共同違法 1人1張罰單非共同分擔

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2023/11/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕兩名貨櫃車司機為了賺取走私集團的五千元，受託運送近百萬包私菸，不僅被判刑，還雙雙收下六百萬元罰單。一位行政法院法官說，行政罰法第十四條規定「故意共同實施違反行政法上義務行為者，依其行為情節輕重，分別處罰」，採「共同違法、分別處罰」的立法原則，也就是一群人共同犯法，每個人都會各別收到一張罰單，而不是「共同」繳納一張罰單。

他解釋，本案兩名司機共同載運私菸，屬同一個違法行為，犯罪金額合併計算，因此二人被裁罰的基準，不僅以自己車上的私菸現值為主，而應加總兩車的私菸總值，再依此處以一人一張罰單，故民眾切勿心存僥倖，誤以為是所有涉案的人共同分擔一張罰單。

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伯衡法律事務所商務暨智慧財產部執行長黃珮茹表示，行政罰採共同違法、分別處罰，不採刑法有關教唆犯、幫助犯的概念，避免實務不易區分，導致行政機關裁罰時徒生困擾。

但黃強調，曾有法官引用遺產及贈與稅法第四十七條規定，認為遺產稅納稅義務人有多人共同繼承的情況，如有違反納稅義務而受裁罰時，是採「由數個納稅義務人共同分擔」的規定，故若產生爭議，還是要看該專法的立法精神與意旨。

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