運私菸賺5千 嚇！司機遭罰600萬
興訟主張違反比例原則 法官認為私菸值６千萬 罰單未違規定
〔記者吳政峰／台北報導〕郭姓貨櫃車司機五年前受人委託，以五千元代價和另名司機載送市價逾六千萬元的近百萬包私菸，沒想到才一開車，就被基隆港警總隊攔下盤查，被依共同犯輸入私菸罪移送法辦，判刑四月並緩刑三年；基隆市政府另依菸酒管理法裁罰他六百萬元，郭男收到高額罰單嚇壞，興訟主張違反比例原則，請求撤銷罰單，台北高等行政法院日前判他敗訴。
請繼續往下閱讀...
判決指出，二○一八年十月三日郭男與另名貨櫃車司機受走私集團委託，收受五千元酬金，企圖從基隆港區載運私菸闖關入境，詎料才開到基隆港西岸廿九之一號管制站，就被掌握線報的港警與關務署基隆關攔下，查獲九十九萬六千包私菸，兩人當場被依輸入私菸罪送辦。
基隆地院考量二人表達悔意，犯後態度尚可，各判刑四月，得易科罰金十二萬元，緩刑三年。基隆市政府接獲基隆關通報後，認定私菸現值六四七四萬元，依菸酒管理法規定，分別裁處二人各六百萬元罰鍰。郭男被鉅額罰單嚇到，興訟抗罰，共犯司機則甘心認賠，並未提告。
最重可罰5倍 罰6百萬 一倍都不到
郭男主張貨櫃還沒有運出港區，不算是走私，且他是受人委託借用拖車板架暫置貨櫃，並不知道內藏私菸，更不可能跟另名司機有犯意聯絡，若他真要走私，不可能只收費五千元，何況菸品未流入市場，未傷害國民健康，卻被重罰六百萬元，不符個案正義與比例原則，他已遭刑事處罰，若再受行政罰，也違反一行為不二罰原則。
北高行審理後認為，運輸私菸依法可處三萬到五十萬元罰鍰，若私菸現值超過五十萬元，還可處現值一倍至五倍罰鍰，最高可罰六百萬元，郭男運送的私菸現值高達六千萬元，基市府裁罰六百萬元，連一倍都不到，並未違反規定。
北高行強調，刑事雖已處罰，但依行政罰法規定，仍可處以行政罰，無一事不二罰，故駁回郭男告訴。可上訴。