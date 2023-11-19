運私菸賺5千 嚇！司機遭罰600萬

郭姓貨櫃車司機五年前受人委託，以五千元代價和另名司機載送市價逾六千萬元的近百萬包私菸被查獲；基隆市政府依菸酒管理法裁罰他六百萬元。（圖為資料照示意圖，非新聞事件照片）

2023/11/19 05:30

興訟主張違反比例原則 法官認為私菸值６千萬 罰單未違規定

〔記者吳政峰／台北報導〕郭姓貨櫃車司機五年前受人委託，以五千元代價和另名司機載送市價逾六千萬元的近百萬包私菸，沒想到才一開車，就被基隆港警總隊攔下盤查，被依共同犯輸入私菸罪移送法辦，判刑四月並緩刑三年；基隆市政府另依菸酒管理法裁罰他六百萬元，郭男收到高額罰單嚇壞，興訟主張違反比例原則，請求撤銷罰單，台北高等行政法院日前判他敗訴。

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判決指出，二○一八年十月三日郭男與另名貨櫃車司機受走私集團委託，收受五千元酬金，企圖從基隆港區載運私菸闖關入境，詎料才開到基隆港西岸廿九之一號管制站，就被掌握線報的港警與關務署基隆關攔下，查獲九十九萬六千包私菸，兩人當場被依輸入私菸罪送辦。

基隆地院考量二人表達悔意，犯後態度尚可，各判刑四月，得易科罰金十二萬元，緩刑三年。基隆市政府接獲基隆關通報後，認定私菸現值六四七四萬元，依菸酒管理法規定，分別裁處二人各六百萬元罰鍰。郭男被鉅額罰單嚇到，興訟抗罰，共犯司機則甘心認賠，並未提告。

最重可罰5倍 罰6百萬 一倍都不到

郭男主張貨櫃還沒有運出港區，不算是走私，且他是受人委託借用拖車板架暫置貨櫃，並不知道內藏私菸，更不可能跟另名司機有犯意聯絡，若他真要走私，不可能只收費五千元，何況菸品未流入市場，未傷害國民健康，卻被重罰六百萬元，不符個案正義與比例原則，他已遭刑事處罰，若再受行政罰，也違反一行為不二罰原則。

北高行審理後認為，運輸私菸依法可處三萬到五十萬元罰鍰，若私菸現值超過五十萬元，還可處現值一倍至五倍罰鍰，最高可罰六百萬元，郭男運送的私菸現值高達六千萬元，基市府裁罰六百萬元，連一倍都不到，並未違反規定。

北高行強調，刑事雖已處罰，但依行政罰法規定，仍可處以行政罰，無一事不二罰，故駁回郭男告訴。可上訴。

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