警週週收「公關費」 約殯儀館交款

桃園市警局平鎮分局偵查隊小隊長林慶欣（右）因涉嫌收賄包庇應召站被起訴；圖為林於二○二○年偵破地下兵工廠案，獲時任桃園市警局局長陳國進頒發「黑關公獎」，如今格外諷刺。（取自平警Flying臉書專頁）

2023/11/14 05:30

涉嫌主動要求應召站上繳 洩漏偵查機密被盯上

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警察局平鎮分局偵查隊小隊長林慶欣，他涉嫌向應召站業者索賄，每週收取一萬五千元至二萬元的「公關費」，交款地點甚至在殯葬館內，林再提供警方臨檢勤務時段包庇業者；案經檢警破獲淫窟後查出上情，林慶欣否認收賄，但應召站成員指證歷歷，檢方並查出他女兒的帳戶有六筆來路不明的存款，桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，林男在上週五移審法院後被諭知一百萬元交保，目前停職中。

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女兒帳戶也被查出不明存款

檢方調查，五十歲的林慶欣在去年八月五日，幫忙五十二歲、綽號「舅舅」的巫姓男子所經營的賣淫集團，處理旗下小姐的財務借貸糾紛，得知該集團在平鎮區經營應召站，他事後「提醒」集團的李姓成員：「你們做這一行的，都不用繳什麼嗎？」李男趕緊向老闆巫男回報，與林慶欣商議約定，每週給付一萬五千元至二萬元的公關費。

林慶欣百萬交保 起訴、停職

檢方指出，林慶欣身為偵查隊小隊長，深知檢警的辦案方式，他和李男約定以蘋果手機空機搭配黑莓卡，並使用FaceTime通信軟體，聯繫收取賄款的時間、地點，林收賄後再暗中提供警方臨檢查察勤務時段，包庇應召站規避查緝；檢方查出，林與應召站協議每三週碰面一次，一次收取三週的「公關費」，雙方的交款地點包含超商、國道中壢休息站，甚至還在殯葬館內碰面收賄。

今年二月，巫男的應召站有一名女子，不堪積欠高利貸利滾利，向桃園警分局檢舉應召站，此案轉由平鎮分局偵查隊追查，林慶欣獲悉後到應召站的檳榔攤據點通報此事。

巫男找來這名檢舉的女子，當著對方面前撕毀借款時簽立的本票，要求女子和解、放棄訴訟；巫男事後再指示手下李男，拿二萬紅包向林慶欣致謝，林收款後要求李男刪除雙方的對話訊息，事後還將手機賣給通訊行，以免事後遭查緝成為證據。

檢方偵辦女子檢舉應召站以高利貸捆綁賣淫，發現案件執行前，應召站業者巫男竟事先與檢舉的女子達成和解，因此懷疑有員警洩密，指揮市警局督察室追查出林慶欣涉案，查出林前後共收取四十九萬五千元賄款，林的女兒在郵局帳戶也有六筆金流不明的存款。

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