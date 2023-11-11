為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

明仁會賣淫集團 持性愛片威脅小女友下海

警方在今年7月間逮捕賣淫集團首腦、竹聯幫明仁會份子伍姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

警方在今年7月間逮捕賣淫集團首腦、竹聯幫明仁會份子伍姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫仁堂明仁會份子伍姓男子，涉嫌與七名少男少女組賣淫集團，透過少年引誘五名少女下海賣淫；不僅如此，伍男還聯手一名褚姓男子，持褚男拍攝的前女友（五名少女之一）性愛影片，威逼她賣淫，二人不法獲利七萬餘元；新北地檢署昨依違反兒少性剝削防制條例等罪，起訴伍、褚二男，涉案少年移請少年法庭審理。

檢警調查，伍男與巫姓少年等人約定，透過他們的人脈去尋找、媒介少女賣淫，巫少等人分別以可賺大錢為誘餌，或利用少女逃家、與前男友吵架等機會慫恿賣淫，巫男甚至向一名十六歲少女下跪，拜託她下海，最後拐到五名十五歲至十六歲少女加入賣淫集團，伍男與引薦者可從中抽取皮肉錢。

檢警追查，伍男把賣淫少女與引薦人分組，共分成五組，透過網路聊天或交友軟體，放上少女照片招攬男客，若某組少女無法接單時，其他組還會派人支援。

檢警查出，褚男是其中一位賣淫少女的男友，他趁著與該名少女發生性行為時，持手機拍攝性愛影片，之後夥同伍男以性愛影片威脅該少女賣淫。後來巫少另涉妨害秩序案，被警方查扣數支手機，警方還原手機內容發現犯罪證據，循線破獲全案。

伍、褚二男於偵查時未全部認罪，檢方依違反兒少性剝削條例的「意圖營利而媒介少年為有價性交行為」、「意圖營利而以脅迫方式使少年為有價性交行為罪嫌」起訴二人；褚男另涉刑法「與十四歲以上、未滿十六歲女子性交」、及兒少性剝削防制條例的「拍攝少年性影像」罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播