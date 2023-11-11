明仁會賣淫集團 持性愛片威脅小女友下海

警方在今年7月間逮捕賣淫集團首腦、竹聯幫明仁會份子伍姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫仁堂明仁會份子伍姓男子，涉嫌與七名少男少女組賣淫集團，透過少年引誘五名少女下海賣淫；不僅如此，伍男還聯手一名褚姓男子，持褚男拍攝的前女友（五名少女之一）性愛影片，威逼她賣淫，二人不法獲利七萬餘元；新北地檢署昨依違反兒少性剝削防制條例等罪，起訴伍、褚二男，涉案少年移請少年法庭審理。

檢警調查，伍男與巫姓少年等人約定，透過他們的人脈去尋找、媒介少女賣淫，巫少等人分別以可賺大錢為誘餌，或利用少女逃家、與前男友吵架等機會慫恿賣淫，巫男甚至向一名十六歲少女下跪，拜託她下海，最後拐到五名十五歲至十六歲少女加入賣淫集團，伍男與引薦者可從中抽取皮肉錢。

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檢警追查，伍男把賣淫少女與引薦人分組，共分成五組，透過網路聊天或交友軟體，放上少女照片招攬男客，若某組少女無法接單時，其他組還會派人支援。

檢警查出，褚男是其中一位賣淫少女的男友，他趁著與該名少女發生性行為時，持手機拍攝性愛影片，之後夥同伍男以性愛影片威脅該少女賣淫。後來巫少另涉妨害秩序案，被警方查扣數支手機，警方還原手機內容發現犯罪證據，循線破獲全案。

伍、褚二男於偵查時未全部認罪，檢方依違反兒少性剝削條例的「意圖營利而媒介少年為有價性交行為」、「意圖營利而以脅迫方式使少年為有價性交行為罪嫌」起訴二人；褚男另涉刑法「與十四歲以上、未滿十六歲女子性交」、及兒少性剝削防制條例的「拍攝少年性影像」罪。

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