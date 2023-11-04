同隻狼犬又攻擊人 騎機車路過 嬤護孫遭狠咬

張姓婦人右小腿遭狼犬撕咬致嚴重撕裂傷。（變色、馬賽克處理，記者佟振國攝）

2023/11/04 05:30

飼主涉過失傷害刑責

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕驚悚！南投縣埔里鎮二日下午，一隻大型比利時狼犬發狠攻擊一對騎機車路過的祖孫，造成六十歲張姓婦人右小腿撕裂傷，傷勢嚴重住院。這隻狼犬並非首次傷人，九月時也曾咬傷一對老夫婦，令附近居民憤怒，飼主除涉觸犯社會秩序維護法、過失傷害刑責，南投縣家畜疾病防治所也將依動物保護法，限令飼主加強狼犬安全管理措施，若再犯將沒入犬隻。

張婦前天下午騎機車去幼兒園接五歲孫子回家，行經埔里建國三巷、東榮路口附近，一名男子牽著比利時狼犬在路邊草叢大小便，狼犬雖有繫繩，但未戴防咬口罩，一見祖孫機車就發起攻擊，咬住、撕扯張婦右小腿，機車失控翻倒，祖孫倒地，狼犬又做勢攻擊男童，張婦趕緊以手臂阻擋，左臂又被狼犬咬住。

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嬤小腿嚴重撕裂傷

附近民眾聽到驚恐呼救聲，趕緊過去驅趕惡犬，最後由遛狗男控制住狼犬。婦人被緊急送至台中榮總埔里分院救治，右小腿有兩處嚴重撕裂傷，左手臂也有犬咬齒痕，住院進行傷口清創引流。

九月也攻擊老夫婦

該狼犬近期已非首次咬人，九月廿二日上午牠也攻擊一對共乘電動代步車的八旬老夫婦，咬傷老翁右臂和老婦右鎖骨。

警方表示，飼養的狼犬攻擊民眾，飼主涉觸犯社維法，最重可處拘留三日或罰鍰一萬二千元，被害人也可提告刑事過失傷害罪。飼主昨低調表示會負起責任，會先妥善處理傷者醫療照顧，也有誠意與對方和解。

若再違規 沒入犬隻

南投家畜疾病防治所昨前往稽查，依動物保護法簽報縣府將該狼犬列為攻擊性犬隻，未來出入公共場所除應由成年人伴同，也應以長度一點五公尺內的鍊繩牽引並戴上防咬口罩，若再違反規定，將直接沒入犬隻。

防治所指出，包含本案在內，全縣今年共通報五件狗咬傷人案件，其中三件是家犬，已簽報其中一隻在南投市的狼犬列入攻擊性犬隻；埔里、南投市另有兩隻流浪犬咬傷人，均已抓回。

狼犬經民眾制止驅趕，最後才由遛狗者控制。（民眾提供）

9月22日8旬老夫婦共乘電動輔助車時也遭狼犬攻擊，老翁右臂還留有明顯咬痕。（記者佟振國攝）

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