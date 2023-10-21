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付費可見偶像歌手 女被騙5萬元

金門A小姐10月初在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕。（金門警方提供）

金門A小姐10月初在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕。（金門警方提供）

2023/10/21 05:30

詐團鎖定追星族 粉絲勿上當

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣一名女子日前在臉書接獲自稱是中國歌手周深的搭訕，對方允諾來金門旅遊，但要求她支付一週四千美金（約新台幣十二萬元）的「見面費」，她預付五萬元訂金後，對方要求繼續付款，她仍深信不疑，所幸最後在家人力勸下才夢醒報警，警方偵辦中。

臉書搭訕自稱是「周深」

金城警分局表示，家住金城鎮的被害女子本月初於臉書收到一名暱稱Zhou Shen的網友搭訕，對方自稱是周深，提供LINE ID邀她加入好友，該女正好是周深的粉絲，不疑有他，加好友後盛情邀請對方來金門旅遊。

警方調查，對方向女子表示要先和管理團隊聯繫，團隊人員隨後要求她先匯款五萬元台幣訂金，才能安排後續見面，被害人依約匯款五萬元後，團隊人員又不斷以各種理由要求她繼續匯錢。

直到被害人的家人查覺有異，再三勸告「周深不會來金門」、「這一定是詐騙」，她才從與大明星會面的夢中驚醒，報警處理，並提供臉書對話等資料，「周深的團隊人員」向她宣稱和周深見面一週的「見面費」是四千美元、兩週六千一百美元、一個月要價一萬餘美元。

金城警分局長方子欽說，詐騙集團以藝人見面費為由編造詐騙說詞，手法其實非常粗糙，利用喜歡「追星」的民眾弱點騙財，他提醒在確認對方真實身分之前，只要牽涉到金錢匯款，一定要提高戒心。

中國藝人周深二○一○年在網路唱歌獲得關注，二○一四年參加「中國好聲音」節目出道。

家住金城鎮的A小姐在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕，後來遭詐五萬元，前往金城分局報案。（金門警方提供）

家住金城鎮的A小姐在臉書通訊軟體收到1名暱稱Zhou Shen的網友搭訕，後來遭詐五萬元，前往金城分局報案。（金門警方提供）

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