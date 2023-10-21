虐死3歲兒 父母收押／4口擠套房 一團亂

3歲謝童就是溺死在這個浴盆裡。（記者王捷翻攝）

2023/10/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕發生於本月十八日的台南遭虐幼童溺水致死案，三歲謝姓幼童送醫時，除被發現有腦震盪及溺水現象，昨天檢方率法醫解剖，又發現內臟有出血狀況，顯示謝童在溺水之前，就遭到嚴重的暴力虐待；因謝姓生母和陳姓生父的供詞，均隱諱不清或無法交代，檢方聲請羈押二人，台南地院認定有串證、逃亡之虞，裁定將兩人羈押，陳男並被諭知禁見。

內臟出血 溺水前就遭暴力

謝女和陳男未婚，育有一對子女，一家四口住在台南一間價格低廉的旅館長租套房已一年，每月租金一萬三千元，房間不到十坪、房內物品極為凌亂，幾如廢墟，吃過的飯鍋也隨意丟置在浴室洗手台上。

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謝女從事板模工，陳男無業，房內過去就曾多次傳出打罵兒童的聲音，原獲安置的謝童，今年七月被父母接回來住；有鄰居說，此後就很少看到謝童出門，未料最後命喪房內浴盆。

傷怎麼來的 父母含糊其詞

南院指出，謝女和陳男在供詞中多有隱瞞和矛盾，二人無法解釋謝童身上出現的腦震盪和內臟出血。對於男童身上的傷痕，兩人以「不知道」或「跌倒」等模糊說詞帶過，法官不採信二人說詞。

根據卷內證據和旁證，法院認為謝女和陳男有經常對其子女施暴的情形。因涉犯最輕本刑五年以上的重罪，加上兩人無固定居所，法院認為有逃亡可能性，依刑事訴訟法第一○一條，裁定將二人羈押，其中陳男還被附帶禁止接見和通信的處分。南院表示，羈押是為防止謝女與陳男串供，因此只要陳男禁見，即可防範勾串。

吃完的飯鍋放在洗手台裡。（記者王捷翻攝）

一家四口擠在小小的旅館套房，床幾乎被雜物淹沒。（記者王捷翻攝）

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