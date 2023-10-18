陳男「連劈4夢幻職業」 慘遭報復

陳姓警員重回警界，並向主管認錯。 （翻攝臉書）

2023/10/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓警員二○一八周旋四女，不當查詢個資、洩密，還偷拍性愛影片，他辭職後又考上警察並分發到台南；二○一八年的耶誕節被台南市警局稱為「桃色耶誕節」，當年爆出某分局陳姓警員同時與空姐、上班族、女大生和護理師不正當交往，被謔稱是「連劈四種夢幻職業」，同時還引發妨害秘密、洩密等一連串警紀事件，不只損害警方形象，也引起民眾對警察職業道德的質疑。

事件的起火點是一名空姐在網路上揭露陳員的洩密行為，另一位護理師也在臉書「靠北警察」專頁發表更多資訊，這些資訊主要是陳員去酒店臨檢的照片，爆料指稱，陳員趁臨檢酒店小姐時，將對方的個資傳給想追求的對象，並一起嘲笑酒店小姐在身分證上的素顏照片，藉由曝光工作內容，想拉近彼此距離。

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空姐更指控，陳員除了劈腿，還偷拍兩人性愛時的畫面，她與另一名被劈腿的護理師要求，針對洩密部分，陳員要在耶誕節前向長官自首，否則將在耶誕節時公布陳員的照片，警分局從爆料照片的酒店壁紙比對，確認了酒店地點，並從時間線索發現陳姓警員的身分。

事情爆發後，陳員立刻向時任所長認錯，他當時年僅二十七歲，是警專正期畢業生，曾有一名交往多年的女友並有結婚打算，但後來疑似被分手，才有報復性的劈腿行為。

劈腿事件當時引發熱議，也讓公眾對警察的形象產生質疑。警方則回應，要加強警員的職業道德教育，同時陳員洩密、妨害秘密案等也送辦，並面對休職兩年的處分。

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