一連2波冷氣團報到！明後天北、東濕冷 低溫下探12度

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

一連2波大陸冷氣團報到！中央氣象署預報，明天（9日）受到大陸冷氣團南下影響，北部、東半部轉濕冷，尤其週二晚上到週三凌晨在輻射冷卻影響下，部分空曠地區可能只有12至13度，週三冷氣團減弱，各地氣溫回升，到了週四至週六清晨另一波冷氣團接續影響，北部及東半部再轉濕冷。

中央氣象署預報員賴欣國表示，週一、週二受到第一波大陸冷氣團南下影響，水氣相對較多，因此明天北部、東半部地區、中南部山區可能會降雨，週二再受到華南雲系東移影響，因此除了前面提到的區域會下雨外，中部平地也可能會有些降雨機會；到了週三，大陸冷氣團減弱，水氣會往東邊、也比較少，僅剩東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有雨。

賴欣國表示，週四、週五會有第二波大陸冷氣團南下，水氣上相較於第一波較少，週四主要為桃園以北、基隆北海岸、東半部地區與恆春半島可能有零星短暫雨；週五降雨逐漸趨緩，僅以基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區為主。

賴欣國指出，週六凌晨至下週日大陸冷氣團減弱，其中週六應該是未來一週水氣最少的一天，只有台東可能會有零星降雨，其他地區晴到多雲；週日大多地區晴到多雲，迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區可能有一些水氣。

溫度方面，賴欣國說明，明天北台灣白天溫度略微下降，比今天下降1-2度，約為18、19度，中南部則約下降1度。「最主要溫度下降時間點是明天晚上到週三清晨，尤其週二晚上到週三清晨是最冷的時間」，週二白天北台灣16度上下，中部20度左右，南部22-24度之間，中部以北早晚14-16度，南部16-18度之間，尤其在輻射冷卻影響下，週二晚間至週三清晨局部空曠地區可能來到12至13度；到了週三各地明顯回溫，北台灣白天20度左右、中南部24-26度。

賴欣國表示，週四、週五這波大陸冷氣團較乾，因此白天北台灣、西半部都可望見到陽光，北台灣白天18-20度、早晚14度左右，中南部白天22-24度、早晚16-18度之間；週六開始各地溫度會再回升。

賴欣國提醒，週二若氣溫、水氣配合，3000公尺以上高山有零星降雪機會。

天氣提醒。（氣象署提供）

